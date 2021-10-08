Когда включат отопление в Ростове-на-Дону и куда жаловаться, если дома холодно

Многие ростовчане уже с нетерпением ждут отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда включат отопление в Ростове-на-Дону сообщили в городской администрации. Рассказываем, в каких домах начнут подавать тепло в первую очередь и как будут подключать к отоплению всех остальных.

Как сообщили в донском правительстве, отопительный сезон стартовал в 41 районе области. В семи из них запуск осуществлен в полном объеме, но во многих пока подключили только соцучреждения. Всего тепло появилось в 1936 социальных объектах, 607 лечебных учреждениях, 643 школах, 66 детских домах и домах престарелых.

В Ростове-на-Дону детсады, школы, больницы и другие соцобъекты начали подключать к теплу еще 6 октября. В жилищном фонде отопительный сезон официально стартует 8 октября. Однако тепло появится только в том случае, если управляющие компании, ТСЖ и ЖСК подали соответствующие заявки.

При этом чтобы соответствующую заявку одобрили, в доме должны быть завершены все подготовительные работы: опрессовка, промывка и ревизия всех систем отопления. Только в этом случае многоквартирному дому выдают паспорт готовности.

Если дома тепло так и не появилось, не спешите бить тревогу. Подключение отопления — процесс небыстрый, заполнение системы может занять несколько дней. Время подключения зависит от того, на каком расстоянии от теплоисточника находится дом.

По вопросам, связанным с подключением отопления, можно обращаться на телефон круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ Ростовской области: (863) 240-13-79.

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