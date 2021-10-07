Отопительный сезон стартовал уже в 41 районе Ростовской области

Сейчас в области запущено 1657 котельных. Фото: сайт правительства РО

Отопительный сезон стартовал в 41 районе Ростовской области, причем в семи территориях тепло подают уже в полном объеме. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин, передает сайт донского правительства.

- Сейчас в области запущено 1657 котельных, теплоснабжением обеспечили 1936 объектов соцсферы, из них 607 зданий лечебных учреждений, 620 детских садов, 643 школы, 66 детских домов и домов престарелых, - рассказал Игорь Сорокин.

Отопительный сезон обычно открывают в том случае, если в течение пяти суток температура воздуха не превышает +8 градусов. Однако решение о досрочной подаче тепла в территориях могут принять самостоятельно. В соцобъектах батареи начинают греть по заявкам руководителей, а в многоквартирных домах после обращения управляющей компании или ТСЖ в ресурсоснабжающую организацию.

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