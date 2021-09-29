Отопительный сезон стартовал в десяти районах Ростовской области

В Кашарском и Чертковском районах уже отапливают соцобъекты и жилые дома. Фото: сайт правительства РО

В десяти районах Ростовской области уже стартовал отопительный сезон. Такую информацию озвучил заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- Преимущественно это север региона. В Кашарском и Чертковском раойнах подачу тепла осуществляют в полном объеме. В восьми территориях отапливаются объекты социальной инфраструктуры. Запустили 270 котельных, теплоснабжением обеспечены 300 объектов соцсферы, из них 72 лечебных учреждения, 128 детсадов, 88 школ, 12 детских домов и домов престарелых, - рассказал Игорь Сорокин.

Обычно отопительный период начинают, когда в течение пяти дней средняя температура не превышает +8 градусов. Однако в каждом отдельном случае сезон могут открыть раньше срока.

В социальных учреждениях тепло включают по заявлению руководителя, а в многоквартириных домах - после обращения управляющей компании или ТСЖ. По таким вопросам люди должны обращаться в ресурсоснабжающую организацию.

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