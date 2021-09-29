Отопительный сезон в Ростове должен стартовать не раньше 10 октября

Подготовку к отопительному сезону планируют завершить к 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону должны начать не раньше 10 октября. До этого момента синоптики обещают теплую погоду. Стабильное похолодание начнется только во второй декаде месяца. Тогда начнутся ночные заморозки, а температура воздуха днем будет колебаться от +3 до + 10 градусов.

Ранее власти сообщили, что по правилам горячую воду в батареи запускают только при среднесуточных показателях не выше +8 градусов в течение пяти дней. Однако в многоквартирных домах этот принцип могут обойти и подключить тепло раньше срока. Такое возможно после решения на общем собрании жильцов.

Также известно, что подготовку к отопительному сезону в донской столице планируют полностью завершить к 1 октября. Сейчас все работы ведут по графику. Готовы уже 246 котельных и 355 объектов образования и здравоохранения.

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