Подготовку к отопительному сезону в Ростове пообещали окончить к 1 октября

Подготовка к отопительному сезону в Ростове закончится к 1 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские власти пообещали, что подготовка к отопительному сезону будет завершена уже к 1 октября. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил глава донской столицы Алексей Логвиненко.

В этот раз рабочим предстояло сделать гидравлические испытания и профилактический ремонт почти 600 километров теплотрасс, регламентные работы на 459 объектах социальной сферы и в 4 734 многоквартирных домах с центральным отоплением. В донской столице запланировали реконструкцию 4,9 километров тепловых сетей и тепловых вводов, в порядок должны были привести более 90 километров воздушных и кабельных линий, 58 трансформаторных подстанций, а также необходимо было заменить 10 газораспределительных пунктов, перекладка 22 километров водопроводных и канализационных линий.

- Хочу поблагодарить коммунальные предприятия за уже выполненную работу. К сегодняшнему дню готовы к зиме все 246 котельных и все 355 муниципальных объектов образования и здравоохранения. Осталось сделать последние штрихи, - написал Алексей Логвиненко.

В настоящее время на предприятиях коммунально-энергетического комплекса сформировали 113 аварийно-ремонтных бригад. Для их сотрудников обеспечили необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций в отопительный период 2021-2022 годов.

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