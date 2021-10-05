Детские сады, школы и больницы получат отопление уже 6 октября

Отопление в Ростове начнут включать с 6 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовские школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты получат отопление уже 6 октября. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Отопление будет подаваться по заявкам руководителей учреждений завтра, 6 октября. В жилые дома тепло поступит 8 октября также по заявкам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Процесс подачи отопления и соблюдение графика будет регулироваться районными администрациями, управлениям образования и здравоохранения.

В течение ближайших двух недель планируется завершить регулировку режимов централизованного теплоснабжения.

- Компании «Теплокоммунэнерго», «Ростовские тепловые сети», «Краснодартеплосеть», собственники ведомственных котельных на период подачи тепла должны организовать круглосуточное дежурство персонала, горячие линии для работы с населением, - отметил Алексей Логвиненко.

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