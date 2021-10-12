В Ростовской области школьницы избили ученицу и сняли все на видео

Случившееся обсуждает вся школа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в одной из районных школ произошло ЧП. Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница, трое учениц возрастом от 12 до 14 лет накинулись с кулаками на сверстницу. Экзекуцию снимали на видео.

ПОСТАВИЛИ НА КОЛЕНИ И СМЕЯЛИСЬ С ЛИЦО

На ролике, которое оказались в распоряжении «КП-Ростов-на-Дону» видно, как приятельницы окружили девочку. Одна осталась за кадром: ей отвели роль видеооператора. Две другие – издеваются над своей жертвой. Вначале - толкают. Затем – оскорбляют и смеются, а после начинают бить по лицу.

Потом, как говорят местные жители, в какой-то момент беззащитную жертву ставят на колени и кричат ей в лицо, что на коленях надо стоять только перед матерью.

Вся ситуация явно веселит злоумышленниц. Их не трогают слезы школьницы. Они лишь хихикают и вновь бьют по лицу. При этом хулиганки запрещают жертве жаловаться матери.

- Не известно, чем бы это все закончилось, если бы не проходившие мимо мальчишки, они спасли Сашу (имя пострадавшей изменено – прим. ред.) и отвели ее домой, - рассказала местная жительница.

Мать, узнав о том, что сотворили с ее дочерью, написала заявление в полицию.

ДЕТИ БОЯЛИСЬ СТАТЬ ОЧЕРЕДНЫМИ ЖЕРТВАМИ

Кстати, это уже не первый подобный случай в этой школе. Весной этого же года компания тех же подруг набросилась на другую девочку. По словам одной из учениц этой школы, с которой удалось поговорить корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону", хулиганки держат в страхе всех.

- Они все время ходят вместе. Постоянно курят, спрятавшись за кусты. Их многие дети боятся. Стараются обходить стороной, чтобы не стать очередными жертвами. Самая главная и самая агрессивная в их компании вообще не слушается учителей, - рассказала журналисту "КП-Ростов-на-Дону" девочка.

Известно, что руководство учебного заведения уже отреагировала на ЧП. Так, во всех старших классах прошли уроки, на котором подросткам рассказывали о недопустимости такой агрессии и также озвучили последствия, к которым она может привести.

ОФИЦИАЛЬНО

Полиция проводит проверку

- В полицию поступила информация о конфликте между несовершеннолетними, в результате которого одна из участниц получила телесные повреждения, - рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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