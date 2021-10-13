Снаряд времен ВОВ взорвался под комбайном в Ростовской области

Пока неизвестно, подлежит ли машина ремонту. Фото: Мария ЛЕНЦ

В хуторе Нижнекривском Ростовской области бомба времен Великой Отечественной войны взорвалась под колесом комбайна. Происшествие случилось вечером 12 октября.

По данным источника, вечером в Нижнекривском проводились полевые работы. В этот момент, во время движения комбайна, и раздался взрыв. В результате никто не погиб и не пострадал. Водитель уборочной машины отделался легким испугом.

Местные власти подтвердили инцидент. В администрации Калининского сельского поселения уточнили, что территорию оцепили, а на месте работали правоохранители и спасатели.

— Мы вчера были на связи с МЧС. Нам сообщили, что все живы и здоровы. В темное время суток было сложно понять, насколько серьезны повреждения комбайна. Подлежит ли техника ремонту, узнаем только после технической экспертизы, — рассказал представитель администрации.

Он добавил, что ранее в хуторе еще не находили снаряды либо другие следы боевых действий.

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