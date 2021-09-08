В Таганроге обнаружился снаряд времен Великой Отечественной войны

В Таганроге нашли снаряд времен ВОв
Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.
В Таганроге на днях обнаружился боеприпас времен Великой Отечественной войны. К месту его обнаружения прибыли взрывотехники ОМОН, они установили, что это ржавая мина. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Взрывотехники местного ОМОН после тщательного обследования находки смогли установить, что этот боеприпас- 100-мм ржавая миномётная мина. Она абсолютно точно сохранилась в земле еще со времен Великой Отечественной войны.
Сотрудниками Росгвардии место обнаружения мины было локализовано. Позже боеприпас передали полицейским под охрану.
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