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Общество8 сентября 2021 7:30

В Таганроге обнаружился снаряд времен Великой Отечественной войны

ОМОНовцы установили, что это ржавая мина
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Таганроге нашли снаряд времен ВОв

В Таганроге нашли снаряд времен ВОв

Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Таганроге на днях обнаружился боеприпас времен Великой Отечественной войны. К месту его обнаружения прибыли взрывотехники ОМОН, они установили, что это ржавая мина. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Взрывотехники местного ОМОН после тщательного обследования находки смогли установить, что этот боеприпас- 100-мм ржавая миномётная мина. Она абсолютно точно сохранилась в земле еще со времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками Росгвардии место обнаружения мины было локализовано. Позже боеприпас передали полицейским под охрану.

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