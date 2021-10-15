«Отец от горя стал черным»: мать и троих ее сыновей, разбившихся в аварии под Ростовом, будут хоронить вместе

Старенькая "девяносто девятая" вылетела на обочину после столкновения с грузовиком. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В маленьком селе Белокалитвинского района Ростовской области – большое горе. Накануне утром, 14 октября, местная жительница поехала с сыновьями в районную больницу. Но на трассе в пяти километрах от родного села 39-летняя Мария не справилась с управлением старенькой «девяносто девятой»...

«НЕ УЗНАЛА, ЧТО МАЛЬЧИКИ ПОГИБЛИ»

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, машину вынесло на полосу встречного движения, и она лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, а потом авто отбросило в кювет. Шансов у тех, кто находился в салоне ВАЗ, практически не было...

На месте происшествия скончались дети. Все мальчики. Самому старшему - 20 лет, младшим - всего 12 и девять лет. Их маму на «скорой» отвезли в хирургию местной центральной районной больницы. Медики отчаянно боролись за жизнь женщины, но тщетно. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась спустя несколько часов после того, как погибли ее дети.

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» родственница погибшей семьи, близкие пока не знают, приходила ли женщина в себя после аварии. Но, как бы жестоко это не звучало, надеются, что все же нет...

- Может, Бог миловал ее, и Машенька так и не узнала, что мальчиков не стало, - сквозь слезы рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Дарья.

Мария жила ради сыновей. Фото: страница погибшей в социальной сети

«МОЯ СИЛА – В МОИХ СЫНОВЬЯХ»

В селе в один голос рассказывают о Марии как о любящей и самоотверженной матери. По словам местных жителей, она «тащила» мальчишек сама. Женщина развелась с мужем несколько лет назад. Не искала личного женского счастья, а полностью посвятила себя детям.

- Моя сила – в моих сыновьях, - часто говорила мать.

Кстати, также подписана и одна из последних фотографий ребят, которую женщина с гордостью опубликовала на своей странице в соцсети незадолго до автокатастрофы.

Мария работала младшим воспитателем в сельском детском саду. Но за две недели до смерти взяла больничный.

- Разболелись младшие, - пояснили «КП - Ростов-на-Дону» в детсаду.

И в день смерти многодетная мама как раз везла их на осмотр к педиатру. Старший, опора и помощник, решил поехать за компанию.

«ОТЕЦ ПОМОГАЛ ДОСТАВАТЬ ТЕЛА»

Известно, что из всех кровных родственников у погибшей осталась лишь 91-летняя бабушка. Все остальные близкие люди – это родня по бывшему супругу. Они-то как раз и занимаются организацией похорон.

- Я не знаю, сказали ли бабушке, что ни внучки, ни правнуков больше нет. Бабулю сейчас забрали родственники, - говорит Дарья.

По ее словам, одним из первых на место аварии приехал отец погибших мальчиков, экс-муж Марии. Именно он помогал сотрудникам экстренных служб доставать тела детей и грузить в машину для отправки в морг.

- Я не знаю, как Андрей (бывший супруг Марии – прим. ред.) справится с этим. Он раздавлен бедой. А от горя стал черным, - продолжает Дарья.

Родные надеются, что пережить утрату троих сыновей мужчине поможет младший ребенок от второго брака, годовалый сынок.

«ПРОЩАТЬСЯ БУДЕМ ОДНОВРЕМЕННО»

Хоронить Марию и мальчиков будут в субботу, 16 октября. Мать и дети упокоятся на новом сельском кладбище Белокалитвинского района. Отпевать же их будут дома.

- Они всегда были вместе, поэтому прощаться будем одновременно со всеми, - сказала собеседница издания.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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