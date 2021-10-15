«Они потеряли человеческое лицо»: Как предатели убивали стариков, женщин и детей в угольных шахтах во время войны рассекретили в ФСБ

На заброшенном пустыре в районе Сальского кирпичного завода предатели вместе с фашистами расстреливали мирных жителей. Фото: СЕЛИМОВ Артур

В Ростовской области стартуют съемки документального фильма с рабочим названием «Биология предательства». Документальная лента будет посвящена страшным реалиями Великой Отечественной войны. В ней расскажут о тех, о ком раньше не принято было говорить вслух – о предателях, перешедших на сторону Вермахта и с особым удовольствием убивавших своих же земляков. При этом историки говорят, что в зверствах они зачастую переплевывали даже фашистов. В основу фильма лягут секретные факты и документы из архивов донской ФСБ .

По этому поводу в Ростове-на-Дону, в пресс-центре «Дон24», прошел круглый стол. Его участники, опираясь на засекреченные ранее документы, рассказали о массовых убийствах мирных жителей Дона коллаборантами.

«ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ БРАЛИ ДАЖЕ В ПЛЕН»

Как сказал Андрей Кудряков, руководитель поискового отряда «Миус-Фронт», на Дону были те, кто перешел на сторону врага.

- И на нашей земле наши же воевали за немцев. А бойцы Красной Армии не брали предателей даже в плен. Это было общее решение советских солдат, - сказал Андрей Юрьевич.

Он также отметил, что в последнее время все чаще в сети поднимается тема коллаборантов. Причем, на некоторых форумах их называют чуть ли не героями.

- Пример – Иван Кононов. 22 августа 1941 года казачий офицер перешел на сторону немцев. И некоторые видят его героем антибольшевистского сопротивления. Вспоминают, как коммунисты повесили его родителей. Но при этом забывают, что и сам Кононов был активным коммунистом, участвовал в карательных операциях, - рассказывает эксперт.

На фоне таких фактов стираются из памяти подвиги казаков, насмерть бившихся с солдатами Вермахта, до последней капли крови защищавшими родную землю.

- И наши солдаты видели, какие зверства на донской земле творили коллаборанты. Предатели устраивали массовые казни своих же соотечественников. При этом, их презирали и сами немцы, - говорит Кудряков.

Еще один участник дискуссии, военный историк Александр Нетесов, заявил, что сотрудники ФСБ по Ростовской области внесли свой вклад в будущий фильм.

- Их хранилище документов – главный архивный источник фактов, которые будут показаны в ленте. Так, к примеру, сотрудники ФСБ рассекретили информацию о знаковых уголовных делах в отношении коллаборантов, - сказал ученый.

ФСБ рассекретило тайные архивы времен Великой Отечественной. Фото: СЕЛИМОВ Артур

КРОВАВЫЙ СЛЕД

Александр Нетесов также рассказал, опираясь на архивные, но уже партийные документы (в частности, речь идет о справке, датированной 28 октября 1941 годом – прим. ред.), кто входил в ряды предателей и о том, какой кровавый след те оставили.

- В документе - имена тех, кто давал указания, наставлял исполнителей зверств. Сейчас мы можем говорить и об этих исполнителях. На Дону, в основном, орудовали три главных формирования коллаборантов: "Зундеркомнада 10А" и две группы тайной полиции службы безопасности СД. Первая – это ГФП-721, действовала в составе армии генерала Паулюса, и другая – это "Зундеркоманда 6Ц". Главными лицами в этих формированиях были, как правило, не уроженцы Ростовской области, а пришлые элементы. В частности, в ГФП-721 зачинщиками всех кровавых преступлений были 20 представителей из западных областей Украины. Наиболее одиозные из них два человека: это некто Леонид Пурга и Аркадий Сидоренко. Только на их руках лежит гибель 450 женщин, стариков и детей, - сообщил военный историк.

ИЗУВЕРСКИЕ УБИЙСТВА

По словам ученого, сотни мирных дончан предатели уничтожили самым изуверским способом.

- Людей бросали в шахтные стволы в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. А в городе Шахты, в шахте имени Красина, таким образом убили более трех тысяч человек. Нельзя не сказать о группе 6Ц. Она особо зверствовала в районе Сальска и Ростова. Так, в ростовской тюрьме предатели уничтожили более полутора тысяч советских граждан, - заявил Александр Нетесов.

Историк назвал еще имена коллаборантов, входивших в состав спецформирований. Это некто Казаян, Джериве, Ментуев, Дулаев, Магомадов, Гадживе, Ильясов и Керимов.

- Все эти люди опустились до потери человеческого облика. Ведь убивали даже младенцев от нуля до восьми месяцев. Вот чем могли помешать малыши тем, кого сейчас некоторые называют борцами с режимом? – говорит Александр Нетесов.

Режиссер картины Руслан Кечеджиян подчеркнул, что все эти факты нельзя скрывать. Он готов пообщаться с дончанами, члены семей которых стали жертвами коллаборантов.

Предполагается, что работа над фильмом будет закончена в сентябре следующего года.

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