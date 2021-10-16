Новости Ростова-на-Дону на 16 октября 2021: что произошло за сутки

Фото: Дмитрий Лифанцев.

Новости Ростова-на-Дону на 16 октября 2021: что случилось за сутки. Публикуем подборку главных событий города и области.

Жилую застройку могут разрешить на участке, расположенном недалеко от пересечения Театрального проспекта и улицы Нансена. Известно, что площадь территории составляет 33,8 тысячи квадратных метров. До 13 января вопрос должны вынести на общественные обсуждения.

В министерстве энергетики считают, что в ЮФО, в том числе в Ростовской области, невыгодно возводить новые ветроэлектростанции. По словам заместителя министра Евгения Грабчака, энергосистема юга избыточна. В случае увеличения числа объектов в южных регионах, уже имеющиеся не достигнут коэффициента.

Осужден бывший сотрудник управления по вопросам миграции донской полиции. Его признали виновным в организации незаконной миграции. Получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд установил, что он вносил липовые сведения в анкеты мигрантов и таким образом помогал им оставаться в России.

В ростовском департаменте ЖКХ сообщили, что нормативы накопления ТКО в городе снижены на 40%. Власти считают, что нормативы, а, соответственно, и плату за услугу нужно увеличить. «КП» выяснила, действительно ли ростовчане производят много мусора, и посчитали, как может изменится оплата.