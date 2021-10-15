Регоператор рассказал, кому нужно снова увеличить плату за вывоз мусора

Власти считают, что ростовчане производят больше мусора, чем предполагает норматив Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В департаменте ЖКХ Ростова-на-Дону предложили увеличить нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Тариф на вывоз мусора повышали в июле, власти готовятся снова увеличить плату за услугу. «КП - Ростов-на-Дону» узнала, действительно ли ростовчане производят больше мусора и насколько хотят повысить оплату.

О повышении норм накопления и, соответственно, оплаты речь зашла на заседании коллегии администрации. Руководитель департамента ЖКХ Алексей Пономарев сообщил, что размер действующих нормативов не соответствует действительности.

— В прошлом году мы убедились в необходимости пересчета норм накопления коммунальных отходов. Расчеты, проведенные в 2018 году, занижены как минимум на 40%. В связи с этим работа (по этому вопросу) уже началась. Окончание планируется к концу текущего года, — сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пономарев на заседании администрации.

Глава администрации Алексей Логвиненко также считает, что в Ростове производят больше мусора, чем предполагают нормативы. По его мнению, нормативы нужно увеличивать, но при этом продумать меры поддержки и субсидирования потребителей услуги.

КТО ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШЕ МУСОРА?

Региональный оператор «Чистый город» сообщил, что нормативы накопления можно определить только после замеров. Однако там заметили, что за время работы уже определили категории потребителей, которые действительно производят больше мусора.

— Мы видим несоответствие образования отходов нормативам накопления по ряду категорий юридических лиц. В некоторых сферах, таких как торговля, норматив занижен в несколько раз. Что касается населения, большое расхождение в объёме образования и нормативе на территориях СНТ, — прокомментировали в пресс-службе «Чистого города».

В организации пояснили, что жители СНТ зачастую не оформляют строения, а потому платят как за нежилое помещение. При этом в большинстве из них люди живут постоянно.

КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ ОПЛАТА

С 1 июля тариф на вывоз мусора в Ростове-на-Дону подорожал с 425,83 до 664,65 рубля за 1 куб. м. Норматив накопления ТКО на одного человека: для многоквартирных домов — 3,08 куб. м. в год и для частных домов — 3,12 куб. м. в год.

Что касается юридических лиц, то нормативы различаются в зависимости от категории объекта. Например, для продовольственного магазина это 1,55 куб. м. с квадратного метра. Если норматив увеличат на 40%, собственники квартир будут за год платить 2 866 рублей с человека вместо 2 047 рублей. В этом случае собственники продовольственного магазина площадью 50 квадратных метров будут платить 72 114 рублей в год вместо 51 510.

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