Театральная площадь соединится с набережной, а порт перенесут: Алексей Логвиненко рассказал о развитии Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону сегодня стремительно развивается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В третье воскресенье октября наша страна отмечает День работников дорожного хозяйства. В связи с этим глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал в интервью с «КП-Ростов-на-Дону» о том, как обстоят дела в дорожной сфере в донской столице сейчас и чего ждать дальше.

- Несмотря на то, что Ростов – один из самых компактных городов-миллионников, у нас очень развита улично-дорожная сеть. Это 1573 автомобильные дороги, 24 кольцевых транспортных развязки, 42 моста и путепровода, порядка 3 тысяч пешеходных переходов, 506 светофорных объектов, более 30 тысяч дорожных знаков. Протяженность автомобильных дорог, проездов, набережных города составляет 1385,7 км. Почти половина дорог соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что является средним показателем по стране. Однако перед нами стоит задача довести этот показатель до 85%. И в этом неоценимую помощь оказывает национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, в прошлом году по этому нацпроекту мы привели в порядок 24 участка дорог, в этом году – 19. А за три года отремонтировали более 100 км действующих дорог. То есть, планомерно приводим ростовские дороги в порядок, - сообщил глава администрации донской столицы.

ЧТО СДЕЛАЛИ И КАКИЕ ПЛАНЫ

Какие конкретно дороги в этом году привели в порядок, и какие перспективы на следующий год?

На сегодняшний день завершены работы по 18 объектам, в том числе ремонт следующих улиц: Всесоюзная, Раздорская, Фурмановская, переулок Силикатный, Некрасовская, Майкопская, Мадояна, Нагибина, Оганова, Мечникова, Шеболдаева, Российская, Нариманова, Менжинского, переулок Халтуринский, Казахская, Доломановский, Вавилова. Кроме этого, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» идет строительство дорог в жилом районе «Левенцовский». Здесь уже построено пять новых дорог протяженностью 3,6 км на сумму 490,3 млн. руб. Ведется строительство еще 4 объектов на сумму 489,2 млн. руб. До конца года эти работы также будут завершены, и жители микрорайона получат новые широкие дороги с ограждениями, тротуарами и велодорожками.

Также в следующем году мы планируем приступить к реконструкции Вавилова на участке от Особенной до Сосновой со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Особенная - Вавилова- Королева. Реализация проекта запланирована на 2022-2024 годы и включена в программу национального проекта «Жилье и городская среда». Проект масштабный - стоимость его реализации – 5,8 млрд. рублей. Сегодня ведется активная подготовка к его реализации - проводятся работы по межеванию и оценке земельных участков, и оценке объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. Готовятся правовые акты Администрации города по изъятию объектов в муниципальную собственность. Всю эту работу мы планируем завершить до конца текущего года, с тем, чтобы с начала 2022 года начать процедуры по выкупу земельных участков и объектов недвижимости, а во втором полугодии уже начать строительные работы, - рассказал спикер.

С правого берега Дона порт перенесут в промзону на левом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сетях часто можно увидеть посты, в которых ростовчане жалуются на ужасное качество нового асфальта. Как организован контроль качества выполняемых работ?

- При выполнении дорожных работ на улично-дорожной сети города все операции находятся под постоянным контролем сотрудников Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Также все этапы, выполняемые по ремонту, параллельно контролируются дорожной лабораторией. В случае несоответствия работ и материалов требованиям нормативной документации, выполненные работы к оплате не принимаются, - ответил сити-менеджер.

МОСТИ НА МАЛИНОВСКОГО

Один из масштабных объектов, который был реализован, реконструкция моста на улице Малиновского. На каком этапе сейчас работа? Что предстоит сделать? Укладывается ли подрядчик в график?

- Работы по реконструкции находятся на заключительном этапе, в соответствии с графиком. Реализация объекта идет без отступления от проектных решений. Сейчас подрядчик производит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на левом путепроводе, высаживает деревья, устанавливает шумозащитные экраны. Также устанавливают дорожные знаки, барьерное ограждение. Рабочие наносят дорожную разметку, монтируют опоры освещения, окрашивают подпорные стенки. Работы по реконструкции путепровода завершатся 21 декабря, - сказал глава администрации Ростова-на-Дону.

А ЧТО С ЛИВНЕВКАМИ?

Еще одна проблема нашего города: во время ливней улицы превращаются в горные реки. Что было сделано в этом году для решения этой проблемы? И планирует ли город модернизировать ливневки?

- Приоритетное направление сегодня для развития сетей дождевой канализации – развитие сетей дождевой канализации первого Бассейна – жилой район Левенцовский, улица Малиновского, улица Доватора. Почему? Дело в том, что территория жилого района Левенцовский является территорией перспективной жилой застройки. Она принимает огромное количество жителей города Ростова-на-Дону. Значительные атмосферные осадки последних лет показали, что Малиновского, Доватора и сопрягаемая с ними жилая застройка района Левенцовский, с одной стороны, подвержена подтоплению, а с другой стороны, не имеет развитой системы дождевой канализации. Следствие этого – затопление проезжей части Доватора и Малиновского при интенсивных осадках. Кроме того, сегодня ведется интенсивное строительство автомобильных дорог в Левенцовском районе. При их строительстве идет устройство системы дождевой канализации и эта система нуждается в интеграции в общую водоотводную систему. Проектирование и последующие строительство дождевой канализации первого Бассейна будут способствовать решению этих проблем.

В этом году при содействии Губернатора Ростовской области, были выделены больше 155 млн. рублей на разработку проектной документации развития (строительства новых и реконструкции существующих участков – прим. Ред.) сетей на этой территории.

Уже проведены конкурсные процедуры. В стадии заключения муниципальный контракт на проектные работы. Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы запланированы до конца 2022 года. После разработки проекта мы будем планировать его дальнейшую реализацию. Ориентировочная стоимость проекта – 4,8 млрд. рублей, - сообщил Алексей Логвиненко.

В планах - соединить набережную и Театральную площадь Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Нашумевший проект по реконструкции Театрального спуска и продлению набережной до сих пор вызывает споры среди жителей и экспертов. Чего нам ждать в ближайшее время?

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПУСК, БЕРЕГОВАЯ И "ГРУНТОВКИ"

- Существенно изменится городской центр. Театральная площадь соединится с Набережной, которая будет продлена. Мы приступили к созданию нового пешеходно-транспортного пространства. Уже разработана планировочная и проектная документация. Грузовой порт с правого берега будет перенесен на левый в промзону. Здесь запланировано строительство автомобильных дорог от Театрального до Богатяновского спуска и в дальнейшем до 13-й линии. До конца года мы завершим кадастровые работы и проведем оценку стоимости изъятия земельных участков, попадающих в зону строительства. Общая стоимость затрат будет более 4,2 млрд. руб. Уже сформирована заявка на привлечение средств из областного бюджета. В 2022 году мы должны изъять земельные участки и приступить к строительству, - продолжает спикер.

В городе много грунтовых дорог. Известно, что ведется активная работа по их обновлению. Что уже сделано на сегодняшний день? Какие технологии применяются? Какой объем работ еще предстоит выполнить?

Действительно, в Ростове 730 дорог со смешенным типом покрытия. В 2019 году 8 грунтовых дорог переведены в дороги с капитальным типом дорожного покрытия. В прошлом году перевели 6 дорог. На 2022 год предварительно сформирован план дорожных работ по переводу 14 грунтовых дорог. И эту работу мы будем продолжать, чтобы грунтовых дорог в донской столице не было, - ответил на вопрос сити-менеджер.

Что Вы пожелаете в преддверии профессионального праздника День дорожника?

День работников дорожного хозяйства – это праздник строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтного персонала, а также работников предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог. От всей души желаю всем, причастным к этой сфере - успехов счастья, здоровья и всего самого доброго! Дороги – это лицо донской столицы и один из параметров, по которому люди оценивают уровень жизни в мегаполисе. Уверен, что наш город заслуживает ровные широкие дороги, современные развязки, удобные парковки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростовчанам предложили поучаствовать в планировании проектов Театрального спуска

Здесь появятся магистральные улицы, бульвар для прогулок и зеленая зона (подробнее)