Ростовчанам предложили поучаствовать в планировании проектов Театрального спуска

Ростовчанам предложили поучаствовать в судьбе Театрального спуска. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм Фото: Соцсети

В Ростове с 19 марта по 21 апреля будет проходить обсуждение проектов по планировке Театрального спуска. В этом предложили поучаствовать и местным жителям.

- Мы делаем первый шаг к освоению этой территории. Театральный спуск имеет особое значение для Ростова. Связь города с рекой – одна из основных идей действующего Генерального плана, в котором особое место отводится планировке именно этой знаковой для донской столицы территории, - написал в своем аккаунте Инстаграм сити-менеджер Алексей Логвиненко

Городские власти запланировали обустроить магистральные улицы местного значения, а также бульвар для прогулок и зеленую зону. Эти решения помогут пешеходными зонами связать Театральный спуск с продолжением набережной. Также в планах благоустроить на этом стыке парковую зону.

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