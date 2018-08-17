Изменения в Генплан Ростова-на-Дону: Эспланада на Театральном спуске и зеленое кольцо вокруг мегаполиса

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-17T12:11:55+03:00

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Корректировки, внесенные на 29-м заседании городской думы южной столицы в Генеральный план Ростова-на-Дону, абсолютно точно претендуют на звание главной новости, как минимум, нынешней недели, а как только начнется процесс физического претворения в жизнь этих изменений, то, нет сомнений, это все станет основной темой в жизни города на долгое время.

От набережной через Зеленый остров на Левбердон протянется канатная дорога

Вообще, как сообщил депутатам главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, идея раскрытия центра города в сторону Дона была приоритетной идеей Генеральных планов еще 1945-го и 1971-го годов, а в 80-е годы был разработан и утвержден проект детальной планировки, предусматривавший создание большой пешеходной зоны - так называемой эспланады от Театральной площади к набережной. Потом эту же мысль еще раз дублировали в концепции Генплана 2007 года, но предметно к ней пришли только сейчас.

Илюгин при этом особо акцентировал внимание, что жилой застройки непосредственно на этом спуске не будет, она не предусматривается планировкой, а потому может находиться только в границах зон существующего западного и формируемого восточного каскадов.

- Все, что ранее было сформировано, теперь утверждается документально, - отметил, комментируя поправки, председатель думской комиссии по градостроительству Сергей Ковалев. - Там будут располагаться только парки, скверы, а также двухполосная дорога, которая позволит разгрузить центр, дав, соответственно, возможность объезда. Но важно при этом, что мы должны получить там большую пешеходную зону, которая свяжет Б. Садовую с набережной.

И этот вопрос, по словам Ковалева, не долгосрочной перспективы, а вполне обозримого будущего: город собирается приступить к выкупу земель граждан для муниципальных нужд.

- Помимо зеленой зоны, планируется разместить на этом участке еще и детсад (на 330 мест), школу и здание кукольного театра, - отметил депутат. - Правительство региона подтвердило, что деньги оно резервирует на этот театр. То есть,мы не просто так вносим эти изменения, а уже имея подтвержденное финансирование. И после внесения изменений в Правила землепользования и застройки все будет четко прописано по каждому участку. А сейчас согласована, образно говоря, «картинка».

Кстати, на этой эспланаде, которая завершается набережной реки Дон, планируется обустроить также канатную дорогу, которая свяжет центр Ростова-на-Дону с Зеленым островом, а оттуда - с левым берегом Дона, получившим великолепный импульс развития благодаря ЧМ-2018.

Дополнительные 1,5 тысячи гектаров леса в резерве

Еще один серьезный момент, связанный с Генеральным планом, - это поправки, предполагающие увеличение площади городских лесов одним разом почти на полторы тысячи гектаров.

Как пояснил Сергей Ковалев, это коснется в основном юго-западной части южной столицы, а также определенной территории в левобережной зоне (276 гектаров) и еще 45-ти непосредственно в черте города.

- Время от времени возникают разговоры: мол, площадь городских лесов уменьшается, но мы сейчас, напротив, их увеличиваем: фактически резервируем дополнительные территории под них, 1 440 гектаров, - пояснил председатель думской комиссии. - Также мы корректируем площади земельных участков, где уже есть городские леса, и они должны быть неприкосновенными, чтобы там не велось, например, строительство, а происходило только то, что позволено законодательством, в частности, вопросы благоустройства. И второй момент - мы формируем компенсационные земли, которые можно будет использовать в случае корректировок и переносов внутри границ.

Он уточнил, что новые участки под городские леса получат практически все районы, а не только территории на краю города, подчеркнув, что такое масштабное увеличение площади городских лесов - это, по сути, формирование зеленого кольца вокруг Ростова-на-Дону, о чем так много и часто говорят экологи.

Между тем, главный архитектор Роман Илюгин рассказал народным избранникам, что, в целом, в соответствии с действующими нормативами, суммарная обеспеченность зелеными территориями общего пользования в южной столице должна составлять 1,8 тысячи гектаров. При этом площадь городских лесов, которые следует преобразовать в городские лесопарки, составляет почти четыре тысячи гектаров.

К благоустройству дворов хотят привлечь студенческие стройотряды

Другая тема, рассмотренная в ходе 29-го заседания и связанная, по большому счету, с двумя предыдущими, касалась благоустройства Ростова-на-Дону, точнее, хода реализации программы «Формирование современной городской среды», на реализацию которой в рамках федерального приоритетного проекта было в минувшем году выделено 485,5 млн рублей.

В результате было благоустроено 69 дворовых территорий многоквартирных домов, в которых проживают порядка 20 тысяч человек, а общая площадь благоустройства составила 309,7 тысячи кв. метров. Плюс на левом берегу Дона, напротив «Ростов-Арены», появился новый парк «Левобережный», уже ставший одним самых посещаемых мест отдыха.

Что примечательно: ростовчане, уже оценив эффективность программы по итогам прошлого года, активно включились в определение новых мест для благоустройства, поскольку конкретные адреса утверждаются путем голосования: поступило свыше 12 тысяч инициатив!

- 36 дворов многоквартирных домов, где проживают 11,5 тысячи человек, были отобраны для проведения благоустройства в 2018-м, - рассказала и.о. замглавы горадминистрации по ЖКХ Анна Нор-Аревян.

Кроме того, был утвержден перечень из одиннадцати общественных территорий, вошедших в бюллетень для рейтингового голосования, в котором приняли участие 430,3 тысячи ростовчан, которые и определили сами объекты для благоустройства в текущем году (парк им. Собино и сквер «Северный»), а также те, что планируется привести в порядок в перспективе до 2022 года (парк «Осенний», сквер им. Дортмунда, парк на ул. Вересаева, парк «Дружба», сквер им. Чуковского, детский парк им. Черевичкина, парк им. Горького, Театральная площадь и сквер «Покровский»).

К слову, депутаты смогли лично выяснить, как идет этот процесс, проведя расширенное выездное заседание, в ходе которого они посетили целый ряд дворов, и остались удовлетворены увиденным, отметив, что работы идут под непосредственным контролем жителей, а их темп позволяет надеяться на опережение установленных сроков.

- Самых добрых слов заслуживает ход работ по благоустройству дворовых территорий в Октябрьском районе, которые ведутся с заметным опережением графика, - прокомментировал результаты объезда зампред гордумы Сергей Сухариев.

Вместе с тем, народные избранники выступили с рекомендацией к подрядчикам ускорить темпы, чтобы завершить работы к 1 октября - до начала сезона дождей.

А в итоговом решении думцы предложили районным администрациям усилить контроль за ходом и качеством выполнения работ, а еще привлекать к ним студенческие стройотряды.

КОНКРЕТНО

На что потратят миллиард, который добавится в городскую казну

Депутаты гордумы приняли решение о распределении дополнительных средств, о поступлении которых в виде субвенций и субсидий из областного бюджета, налоговых и неналоговых доходов сообщила замглавы горадминистрации по финансам Татьяна Асатрян.

Итак, доходы и, соответственно, расходы муниципальной казны увеличиваются почти на 1,1 млрд рублей.

Эти деньги собираются направить на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, на приобретение оборудования для объектов образования и здравоохранения, капитальный ремонт лицея №69, строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне «Красный Аксай», проведение капитального ремонта неврологического корпуса ЦГБ.