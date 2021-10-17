Младшие дети «помогают воспитывать» старших: Пожарный из Ростовской области растит 10 детей

Давид уверен, что младшие дети - первые помощники в воспитании уже взрослеющих старших. Фото: личный архив героя публикации

В канун Дня отца «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с многодетным отцом из Ростовской области и узнала все подводные камни, которые могут встретиться родителю очень большого семейства. А также выяснили, почему один ребенок в семье - не всегда хорошо.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ - ПРОБЛЕМА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

История семьи Коваленко в начале не отличалась от большинства других пар. Знали друг друга с детства, но в 17 лет Давид начала смотреть на будущую жену не как на друга, а как на девушку. А спустя два года влюбленные поженились. И никто, даже сами молодожены, и подумать не могли, что спустя время в их семье будет десять детей.

- О большой семье никогда не задумывался, даже и не предполагал, что нас будет так много, - рассказывает глава семейства Давид Коваленко. - Но мы с женой уверены, что каждый в отдельности ребенок - это подарок от Бога.

Однако у всего есть и обратная сторона. По мере увеличения семейства, трудности навалились одна за другой. Чтобы прокормить жену и детишек, Давиду необходимо было найти хорошую высокооплачиваемую работу, да такую, чтобы были свободные дни, когда можно уделить время детям, выехать с семьей отдохнуть и переделать кучу домашних дел. А еще, чтобы оставались деньги на детские игрушки и одежду для каждого малыша.

Многодетному отцу пришлось нелегко в поисках работы, но теперь он служит в МЧС. Фото: личный архив героя публикации

- Такую работу очень трудно было найти, пока не подняли зарплату в МЧС. Да и работа здесь сутки через трое. А это для нас очень выгодно, хоть иногда и этого мало, - признается многодетный отец. - Я давно хотел туда устроиться, но для нашей семьи зарплата была маловата. И что интересно, в разные места пытался устроиться, но не везде хотят брать многодетного отца. А вся соль в том, что работодателю приходилось платить какие-то надбавки.

ОДИН ТЕЛЕФОН НА ВСЕХ И ВОСПИТАНИЕ ПО БИБЛИИ

Сейчас самому старшему ребенку у Коваленко — 19 лет, а младшему — полтора года. Старшие подросли, и семье стало легче. Глава семейства уверен, что повзрослевшим ребятам тоже на пользу жить гуртом в большой семье. Особенно для сыновей, так как в девчатах с мальства заложена забота о других, а в парнях - нет.

- Если бы не малыши в доме, парни бы выросли эгоистичными и грубыми, - убежден Давид. - Но разве можно остаться равнодушными к малышам? Ребята их и тискают, и целуют, и играют с ними. Думаю, когда в семье один-два ребенка, то легче только пока они маленькие. Но когда их больше - лучше, особенно детям. И во многом лучше! Конечно, где-то и трудно, но ведь мы стремимся не к легкому, а к лучшему.

Воспитывает отец детей в христианской традиции. Как признается Давид, подход к воспитанию со временем изменился - то ли с возрастом, то ли с опытом. Старшеньких мужчина воспитывал намного строже. Но и младшим не все спускает.

Детей Давид воспитывает в строгости, но со временем пересмотрел вопрос и стал мягче, но проступки не спускает. Фото: личный архив героя публикации

Что касается гаджетов, то многодетный отец уверен, что без них в современном мире никуда. Но целыми сутками сидеть в смартфоне детям в семье Коваленко не дают. Есть ряд ограничений. Личные телефоны есть только у троих старших. У школьников же только один телефон на всех. А на компьютере родители установили пароль. Поэтому просто так поиграть в игры от нечего делать без разрешения мамы или папы у ребят не выйдет.

Глава большой семьи считает: чтобы воспитать из ребятишек порядочных и совестливых людей, нужно следовать лишь двум правилам: благочинно жить и никогда не обделять малышей любовью.

- Плоды нашего воспитания будут видны немного позже. Но так как мы христиане, то учим детей жить по Библии. А она плохому не научит. А еще в семье не должно быть любимчиков. Мы всех одинаково и очень сильно любим, - заключил Давид.

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