В Ростове-на-Дону на территории «Красного Аксая» высадили 235 плодовых деревьев

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Микрорайон «Красный Аксай» стал участником общегородского праздника древонасаждения. Здесь прошла акция «Посади дерево online». Всего в рамках нее было высажено 235 плодовых деревьев, около каждого из них установлена табличка с фамилией жителя.

Активное участие принял и ростовский лицей №11, находящийся в микрорайоне. Деревья были высажены для административного коллектива, учителей и учащихся лицея.

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

- Высаживать деревья в своих микрорайонах для нас стало доброй традицией. Три года подряд по инициативе генерального директора Юрия Иванова мы проводим День древонасаждения в своих микрорайонах. За это время в «Красном Аксае» и «Вересаево» было высажено более трех тысяч деревьев. Особенно радует то, что жители активно участвуют в озеленении, - рассказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

В микрорайоне высадили фруктовые деревья: яблони, груши, сливы и вишни.

Важно, что ГК «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание благоустройству и созданию комфортной среды. В каждом микрорайоне есть зеленые аллеи с арт-объектами и места для отдыха жителей.

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Когда деревья вырастут и начнут давать урожай, жители смогут не только прогуляться в тени высаженных деревьев, но и полакомиться спелыми фруктами, которые выросли прямо под домом.