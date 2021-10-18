Кортеж с мигалками для Василисы: В Ростове сотрудники ДПС спасли женщину, начавшую рожать прямо в дороге

Инспекторы ДПС приехали на выписку в роддом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

У жительницы Зерноградского района Ростовской области начались схватки в дороге, когда она ехала в одну из ростовский больниц. Все закончилось благополучно только благодаря полицейским Артему Кучерову и Алексею Карповичу, которые быстро среагировали и довезли будущую маму до роддома.

РОДЫ НАЧАЛИСЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Оказалось, что у дончанки, носившей под сердцем первого ребенка, начались преждевременные роды. Местные врачи, понимая, что ситуация слишком серьезная, направили ее в Ростов-на-Дону под наблюдение коллег. В донскую столицу будущую маму вез супруг. Однако, как бы не торопился муж, ребенок спешил появиться на свет еще быстрее.

Схватки у женщины начались прямо в салоне автомобиля, когда они ехали из маленького города в донскую столицу. На подъезде к Ворошиловскому мосту мужчина, у которого уже началась паника (очень переживал за жену и будущего ребенка, - прим. автр.), увидел сотрудников ГИБДД. Люди в погонах стали последней надеждой молодого отца.

Напарники помогли будущей мамочке добраться до роддома. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ НЕ БЫЛО

Испуганный мужчина бросился к полицейским с просьбой о помощи.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» старший лейтенант спецбатальона ДПС Артем Кучеров, они с напарником всякие ситуации видели на дорогах. Но вот чтобы роды – с этим полицейские столкнулись впервые.

- Глянул глазом в машину, а там, на заднем сидении, молодая совсем девчонка лежит и стонет, - говорит старший лейтенант. - А ее муж – испуган не меньше жены.

Полицейские отчетливо понимали, что ответственность за жизнь будущей матери и малыша в этот момент лежала целиком и полностью на них.

- И без того непростая ситуация осложнялась тем, что Ростов в это время стоял в пробках. Мы с напарником решение приняли молниеносно. Сели в служебный авто, включили проблесковые маячки, мигалки и сопроводили автомобиль с молодой семьей в Центральную Горбольницу им. Семашко. Хочу отдать должное водителям, которые уступали нам дорогу, - продолжает Артем.

К счастью, в роддом дончанку доставили вовремя. Инспекторы дорожно-патрульной службы передали женщину в руки акушерам, а потом вернулись на службу.

Малыше подарили автокресло. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

ПОДАРОК ОТ ПОЛИЦИИ

Ну а жительница Ростовской области благополучно стала мамой. На свет появилась очаровательная девочка, весом 2600 граммов и ростом 48 сантиметров. Ее назвали Василисой.

А на выписке мамочку и дочку встречали Артем Кучеров и Алексей Карпович. Напарники приехали в ЦГБ не с пустыми руками. Василисе подарили детское автокресло.

- Малышка – просто потрясающая красавица, - поделился эмоциям Артем Кучеров.

Кстати, мужчина - и сам отец. Он воспитывает дочку и двух сыночков.

- Младший сын пошел в первый класс. Средний уже учится в пятом. Оба часто бывают у меня на работе, часто видят патрульные машины и им очень нравится то, чем я занимаюсь. Говорят, что когда вырастут, тоже станут сотрудникам ДПС. Ну а я их в этом начинании только поддержу. Ведь и мой дядя, и дед тоже работали в полиции, так что эта профессия, можно сказать, семейное дело, - поделился семейной историей сотрудник ДПС.

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