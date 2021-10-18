В Ростовской области 15 первокурсниц обвинили преподавателя физкультуры в домогательствах

Донские студентки утверждают, что во время гимнастики их соблазнял тренер Фото: Иван Макеев

В одном из районов Ростовской области учащиеся техникума заявили, что учитель физкультуры до них домогался. 15 девочек написали об этом заявление и отнесли его директору учебного заведения. Руководитель техникума рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что такая жалоба ему действительно поступала.

- В заявлении первокурсницы сообщили, что «преподаватель физкультуры уделят им особое внимание», - рассказывает собеседник издания. - 15-летние студентки пояснили, что конкретно подразумевают под такой формулировкой. Девочки утверждают, что преподаватель, якобы, трогал их за ноги, руки и ягодицы.

По словам директора техникума, в этот же день специальным приказом в учреждении создали комиссию и провели служебную проверку.

- Тренер пояснил, что тактильный контакт с девочками был исключительно в рамках занятий по гимнастике, - продолжает руководитель учебного заведения.

На время проверки преподавателя физкультуры отстранили от обязанностей. Также в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Об учителе физкультуры известно, что раньше он работал в полиции, а со службы уходил в звании подполковника. Также люди, знакомые с мужчиной, отзываются о нем как о верном муже и хорошем отце.

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