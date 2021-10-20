«Анка с Молдаванки»: Ростовский актер рассказал о кастинге, и в чем отличие съемок фильма и игры на сцене

Актер отправил видеопробы на кастинг, и его пригласили участвовать в проекте. Фото: предоставлено Алексеем Тимченко

В донской столице завершились очередные съемки сериала «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя». Его планируют показать на одном из федеральных каналов.

По сюжету второго сезона Анка отправляется на ПМЖ в Ростов вместе с мужем – капитаном милиции Николаем Васильевым. Но их семейная жизнь далека от идиллии, и очередная ссора толкает героиню вернуться в родную Одессу.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовским актером Алексеем Тимченко, который сыграл в сериале одну из ролей.

О СЪЕМКАХ СЕРИАЛА УЗНАЛ ОТ АГЕНТА

Ростовчанин работает актером в театре драмы имени Максима Горького больше 12 лет и время от времени участвует в разных кинопроектах. О съемках второй части картины «Анка с Молдаванки» узнал от агента и почти сразу решил отправить анкету на кастинг.

Герой ростовского актера - принципиальный следователь по особо важным делам с железной хваткой и обостренным чувством справедливости. Фото: предоставлено Алексеем Тимченко

- Есть несколько вариантов кастинга, все зависит от кинокомпании, - вводит в курс дела актер. - Иногда нужно приезжать на «живые» пробы, который проводит кастинг-директор или помощник режиссера. А иногда, как и в этом случае, - отсылать видеопробы. После того как команда все отсмотрит, подходящих кандидатов приглашают на съемки.

Они проходили в исторических районах города и области. В кадры попали улицы Аксая, Азова, Старочеркасской и, конечно же, старый Ростов.

- В этом сериале я играл эпизодическую роль следователя по особо важным делам, - продолжил собеседник. - Мой герой — человек с железной хваткой и обостренным чувством справедливости. Заручившись помощью напарника Николая Васильева, он пытается уличить в преступлении главного героя - Аркадия Сотникова, которого играет Антон Шагин.

Актер рассказал, что в кино не нужны столь яркие театральные эмоции. Фото: предоставлено Алексеем Тимченко

Непосредственная работа с образами происходит уже на съемочной площадке, рассказывает Алексей.

- Режиссер объясняет характер героя, какой он, честный или нечестный, как мыслит, - объясняет ростовчанин. - Затем говорит, какая эмоция требуется для кадра, что нужно показать в данный момент. Здесь все продуманно до мелочей, съемочная группа заранее знает, во что будет одет твой персонаж. В этом сериале, например, действие происходит в 80-х. Тогда следователи не носили какую-то строгую форму. Поэтому мой герой ходит со стандартной черной папочкой, в дубленке, классическом костюме «тройка» и шляпе.

КИНОСЪЕМКИ – ЭТО АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ МИР

Алексей признается, что кинопроцесс колоссально отличается от игры в театре. Ведь на сцене нужно существовать «здесь и сейчас» - другого шанса переиграть не будет.

Более опытные актеры часто дают ценные подсказки молодым, оказывают поддержку. Фото: предоставлено Алексеем Тимченко

- Если у тебя что-то получилось, уже ничего не исправить, - разводит он руками. - Это другой посыл, другая энергетика, работа перед живой аудиторией в зрительском зале на 1000 мест. На киноплощадке все по-другому. Конечно, есть моменты, когда ты можешь импровизировать, шутить, договориться с режиссером о каким-то изменениях. Но все-равно существует момент кадра. Тебя должны снять крупным планом, потом партнера крупным планом, а потом и общий план. Все это требует времени. Одну сцену могут снимать полдня, а если она большая, то и день. Поэтому кинопроизводство всегда проходит долго и емко. Нужно запоминать, что и как лежало в прошлом кадре, как ты держал руку, повернул голову, и важно, чтобы кадры не отличались друг от друга.

Алексей рассказывает, что главное правило съемок в кино — это максимально естественный эффект, театральная наигранность здесь худший помощник.

- В кино ты не работаешь ярко, потому что это крупные планы, глаза, другая мимика. В кино все должно происходить как в жизни. Актеры, стараются быть естественными. Если вдруг начинаешь ярко и театрально действовать, то сразу видно - переигрываешь. Поэтому чем естественнее, тем лучше. Таковы правила.

Сюжет сериала разворачивается в 80-е годы, и тогда следователь ходил в обычном костюме, не в форме. Фото: предоставлено Алексеем Тимченко

ПРИШЛОСЬ ПРИВЫКАТЬ К НОВОМУ ФОРМАТУ

- Когда впервые снимался, о таких тонкостях не знал, и уже потом, в процессе, когда за плечами было больше десяти проектов, стал понимать, как нужно себя вести, - улыбается актер. - Сейчас уже знаешь систему: что, где находится, куда нужно пойти, и что сделать. Это совершенно другое существование. Если допустим, на сцене происходит сцена убийства, ты должен изобразить ее единожды - «здесь и сейчас». Нельзя выйти к зрителям и сказать: «Вы знаете, мне кажется, что сцена была не очень правдоподобная, давайте я сейчас переиграю» - нет конечно. В кино же есть шанс переснять неудачный дубль, а после еще множество дополнительных кадров, которые на монтаже превращаются в красивую картинку, которую мы привыкли видеть на экранах.

Помимо опыта, грима и хороших костюмов важным фактором успеха в кино является дружная команда. О работе с московской труппой Алексей отзывается положительно. Говорит, все дружные, веселые, помогают в трудные моменты:

- Иногда бывает, что опытные актеры видят, что тебе тяжело. Стараются подсказать. Мол, ты вот здесь так сделай, а здесь так. Это, действительно очень приятно. Конечно, не все такие добрые и приветливые. Иногда популярные артисты ведут себя слишком надменно, но я уже не обращаю на это внимание - это их образ. А есть те, с кем и поговорить можно, и анекдоты потравить. В такие моменты нет территориальных границ - москвич, ростовчанин, петербуржец... Какая разница?

Парень признается, что сам он, несмотря на то, что работает в Ростове, сам родом из Саратова.

- У меня там много друзей, много знакомых по стране и за ее пределами, - говорит он. - Ведь, как оказалось, мир маленький. Нередко встречаешь на площадке людей, которых заочно уже знаешь, или они знают твоих друзей. В процессе начинаешь находить общий язык и даже становитесь друзьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исторические интерьеры, конные повозки и... смартфоны: Как проходят съемки сериала о Фаине Раневской в Таганроге

На Дону прошли съемки сериала «Фаина» - про искрометную Раневскую, фразы которой всегда разлетаются на цитаты.

Известно, что часть съемок пройдет в Ростове и родном для актрисы Таганроге. А за восемь серий зритель сможет увидеть почти все основные этапы жизни народной артистки: побег из дома, проблемы с театрами в Москве и Ташкенте, война и, наконец, становление в качестве знаменитой актрисы Советского Союза (подробности)