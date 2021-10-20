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Общество20 октября 2021 13:16

В Ростовской области из-за ковида продлят осенние каникулы

Школьный отдых «синхронизируют» с нерабочей неделей
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Каникулы продлятся две недели.

Каникулы продлятся две недели.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области продлят осенние школьные каникулы. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Гуськов на заседании регионального правительства 20 октября.

В этом году каникулы будут проходить не семь дней, а две недели — с 25 — 26 октября по 10 ноября.

— Понятно, что решение каждая школа будет принимать самостоятельно, в соответствии с законодательством. Мы специально синхронизируем их (каникулы – прим.ред.) с нерабочими днями, — прокомментировал Игорь Гуськов.

В ходе заседания власти обсудили рост заболеваемости ковидом в области. По словам замгубернатора Сергея Бондарева, ситуация «сложная, но контролируемая». По ежесуточному приросту позиция Ростовская область занимает периодически занимает от 13-го до 15-го места по стране. По общему числу заболевших — шестое. Загруженность ковидных коек достигает 92 — 97%.

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