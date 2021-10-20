Власти Ростовской области высказались по поводу введения выходных дней с 30 октября по 7 ноября

Ситуация с заболеваемость ковидом в Ростовской области остается сложной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростовской области прокомментировали новые ограничения по коронавирусу и возможность введения выходных дней. Об этом высказался заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Как рассказал Бондарев, ситуация с заболеваемостью в области сложная, но контролируемая и управляемая. По ежесуточному приросту зараженных область занимает от 13-го до 15-го места. По общей заболеваемости, как и по численности населения, донской регион находится на шестом месте. Загруженность ковидных коек варьируется от 92 до 97%.

Замгубернатора сообщил, что сдерживать рост заболеваемости можно с помощью контрольных мероприятий и наращивания темпов вакцинации. К слову, ограничения по коронавирусу власти уже ужесточили. Высказался Бондарев о введении дополнительных выходных с 30 октября по 7 ноября.

— Вчера на уровне правительства РФ рассматривались дополнительные меры в масштабах страны. Голикова Татьяна Алексеевна озвучила предложение об объявлении выходных дней. Мое мнение — (это) будет принято, потому что в стране самые высокие показатели по смертности и по заболеваемости с начала пандемии, — прокомментировал заместитель губернатора.

Он допускает, что в области могут продлить осенние каникулы. По его словам, окончательное решение 20 октября озвучит глава министр общего и профессионального образования Лариса Балина.

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