Жительница Новочеркасска обратилась к следователям, заподозрив сотрудников детсада в избиении дочери

Фото: Екатерина Чеботарева.

Женщина обратилась в следственный отдел по Новочеркасску после того, как полицейские отказались возбуждать дело об избиении ее дочери. В издевательствах над ребенком Екатерина Чеботарева подозревает сотрудников детского сада.

29 июля Екатерина заметила на теле трехлетней дочери красные следы. У девочки еще плохо развита речь, поэтому она не смогла ничего объяснить. По словам Екатерины, дочь лишь повторяла, что «больно сделала тетя по попе». Посещавший тот же садик сын рассказал, что после прогулки одна из сотрудниц повела девочку в душ. После этого он услышал громкий плач сестры, но не видел, как ее били — дверь была закрыта. Как рассказывала Екатерина, дети не смогли пояснить, с кем девочка пошла в душ: они ходили в новый садик всего несколько дней и не запомнили всех сотрудников.

Медики диагностировали ушибы. Фото: Екатерина Чеботарева.

В садике женщине сразу сказали, что нянечки и воспитатели ни при чем — девочка сама упала. Врачи же зафиксировали у ребенка «ушибы туловища, верхних конечностей и ягодичной области». После заявления Екатерины полицейские начали проверку.

ЧТО РАССКАЗАЛИ В ДЕТСКОМ САДУ?

Полицейские добросили всех трех сотрудников, которые работали в тот день: нянечку и двух воспитателей. Воспитательница второй смены рассказала, что именно она ходила с ребенком в душ. Как и другие сотрудники, она сообщила, что девочку не била и даже не видела, чтобы та падала и плакала. А по словам нянечки, старший брат пострадавшей признался ей, что сам толкнул сестру.

Екатерина уверена, что это неправда.

— Я спрашивала детей, и они сказали, что такого не было. Дочь действительно упала с небольшой детской машинки, но в тот момент сын играл с другими детьми. И она даже не плакала после этого. Не верю, что она могла получить такие ушибы, — поясняет женщина.

Медики диагностировали ушибы. Фото: Екатерина Чеботарева.

Полиция не нашла фактов причинения девочке телесных повреждений и отказалась возбуждать дело. Следствие посчитало, что ребенок получил повреждения сам при падении на площадке. В постановлении говорится, что этот факт подтверждается словами брата девочки. По словам Екатерины, ничего подобного мальчик правоохранителям не говорил.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ?

21 октября Чеботарева обратилась с заявлением в следственный отдел Новочеркасска. Пока принять ее в ведомстве не смогли, встречу перенесли. Женщина говорит, что готова и дальше добиваться разбирательства. Она предполагает, что проблемы с этим садиком возникали не только у нее. После предыдущих материалов в СМИ ей писали незнакомые люди, которые также жаловались на дошкольное учреждение. Некоторые подобные переписки женщина сохранила.

Но главное, по словам Екатерины, дочь до сих пор переживает из-за этой ситуации.

— Мой ребенок все запомнил. Мы давно уже ходим в другой детский сад, а о том происшествии вообще стараемся не говорить, вообще эту тему в семье не поднимаем. Но каждый раз, когда я отвожу ее в сад, она спрашивает, все ли будет хорошо.

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