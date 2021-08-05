«Брат слышал, как она плакала»: сотрудницу детсада в Ростовской области обвинили в избиении трехлетней девочки

Ушибы зафиксировали медики. Фото: Екатерина Чеботарева.

В Новочеркасске женщина обвинила сотрудницу детского сада № 64 в избиении трехлетней дочери. Мама девочки Екатерина Чеботарева говорит, что ребенок получил ушибы и теперь нуждается в допобследовании.

НЕ ВИДЕЛ, НО СЛЫШАЛ ПЛАЧ

По словам Екатерины, ее пятилетний сын и трехлетняя дочь ходили в садик всего неделю. 29 июля женщина заметила на теле девочки красные следы. Сама малышка объяснить ничего не могла, но за нее это сделал старший брат.

Проверкой инцидента занялась полиция. Фото: Екатерина Чеботарева.

— Дети ходили в одну группу. И сын мне рассказал, что сестру повели купаться, потому что она вся была в песке после прогулки. Старший брат не видел, как ее били, но слышал, как она сильно плакала, — говорит женщина.

Мальчик не смог пояснить, кто именно водил девочку купаться. Дети еще не запомнили имена воспитателей и нянечек, а сама Екатерина не успела познакомиться со всем персоналом. Чтобы разобраться в ситуации она отправилась в садик.

В САДИКЕ ОТРИЦАЮТ, МЕДИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ

Как утверждает Екатерина, в детском саду диалога как такового не вышло. Сотрудники начали все отрицать.

— Заведующей на месте не было, поэтому говорила с ее заместителем. Она мне сказала, что в садике такого никогда не было и быть не может. «Может она отлежала или упала», — вот что мне ответили.

Посчитав версию сомнительной, родительница обратилась в прокуратуру и полицию. Из отдела МВД ее направили в местную БСМП обследовать ребенка и зафиксировать возможные побои.

— Медики подтвердили, что это кровоподтеки от ударов. Нам посоветовали сделать рентген и УЗИ внутренних органов. Ребенок маленький, даже от легкого удара может быть вред. Лишь бы не отбили органы! В ближайшее время будем проходить обследование.

Девочке предстоит дополнительное обследование. Фото: Екатерина Чеботарева.

ОФИЦИАЛЬНО

В детском саду № 64 «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что занялись проверкой случившегося. Подробнее прокомментировать инцидент пообещали позже.

Разбирательством занялись и в управлении образования Новочеркасска.

— Мы знаем об этой ситуации. Начали разбираться, поговорили с участниками конфликта. Проверкой занимаются в полиции, — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области предоставить оперативный комментарий отказались.

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