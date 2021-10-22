Ростовчанка наступила на морского ежа и обратилась в больницу

Девушка обратилась у медикам с необычной травмой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К врачам Ростова-на-Дону обратилась девушка, которая получила весьма необычную травму во время отпуска за границей. Выяснилось, что пациентка случайно наступила на морского ежа.

Видимо, во время купания, она не заметила этого морского обитателя, притаившегося в камнях у берега. Ступня, в месте, куда угодили его иголки, слегка припухла и покраснела. Девушка самостоятельно удалила похожие на занозы иголки и обработала ранки антисептическим раствором.

Инцидент произошел в день вылета домой. Однако, вернувшись в Ростов, туристка все же обратилась к медикам с жалобой на дискомфорт в конечности.

- Врачи травмпункта осмотрели ступню пациентки, дали рекомендации и сделали противостолбнячный укол, - рассказали в городской больнице скорой медицинской помощи. - При четком выполнении данных рекомендаций, все должно пройти через несколько дней без последствий для здоровья пациентки.

К слову, с похожим случаем ростовским медикам приходилось сталкиваться лишь однажды. История произошла несколько лет назад в другой жительницей донской столицы. Но тогда после «встречи» с морским ежом нога девушки очень сильно отекла. Причем настолько, что пришлось задействовать в лечении токсикологов.

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