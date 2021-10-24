В Калмыкии в аварии с пассажирским автобусом и грузовиком погибли пять человек

Автобус после столкновения с грузовиком превратился в груду металла. Фото: пресс-служба МЧС по республике Калмыкия

В Яшкульском районе республики Калмыкия в ночь с 23 на 24 октября на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошла серьезная авария – лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и «КамАЗа». Удар был такой силы, что автобус превратился в груду металла.

Пять человек погибли, восемь ранены. Фото: пресс-служба МЧС по республике Калмыкия

Как сообщили в МЧС республики, в салоне находились 28 человек. Пятеро из них, в том числе, ребенок, скончались на месте происшествия. Еще восемь пострадали и были госпитализированы. Водитель грузовика, перевозившего зерно, не пострадал.

В автобусе находились 28 человек. Фото: пресс-служба МЧС по республике Калмыкия

- Автобус следовал по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург. На месте ДТП розлива ГСМ и возгорания не произошло. Администрацией Яшкульского района предоставлен автобус для перевозки не пострадавших пассажиров автобуса в придорожное кафе, в котором был развернут пункт временного размещения, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, полковник внутренней службы Анатолий Носачев.

Авария произошла ночью. Фото: пресс-служба МЧС по республике Калмыкия

Известно, что кроме спасателей и полиции к работе на месте трагедии привлекались специалисты медицины катастроф.

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