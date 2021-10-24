Появилось видео ДТП в Калмыкии, унесшего жизни пяти пассажиров автобуса

В автобусе на момент аварии находились 28 человек. Фото: пресс-служба прокуратуры республики

Прокуратура республики Калмыкия обнародовала видео с последствиями автокатастрофы, случившейся в ночь с 23 на 24 октября в Яшкульском районе на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Там лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и «КамАЗа» с зерном. Удар был такой силы, что автобус превратился в груду металла.

Также надзорное ведомство обнародовало видео с места трагедии. Кадры ужасают. От удара у двухэтажного автобуса просто снесло боковую стену. Рядом с искореженным пассажирским транспортом валяются кресла, видимо, они вылетели через лобовое стекло.

Сам автобус с трассы слетел в кювет. Как сообщили в МЧС республики, в салоне находились 28 человек. Пятеро из них, в том числе, ребенок, скончались на месте происшествия. Еще восемь пострадали и были госпитализированы. Водитель грузовика, перевозившего зерно, не пострадал.

Как сообщил прокурор Яшкульского района Виталий Брацило, ведомство организовало проверку по факту аварии.

- Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе «Неоплан», в том числе, о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщил Виталий Брацило.

Следственным отделением МО МВД России «Яшкульский» по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль.

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