«Останемся в зиму без электричества»: Жильцам дома в центре Ростова могут выключить свет из-за долгов

Чудным образом единственная общедомовая лампочка загнала в долги всех жильцов дома Фото: Артур СЕЛИМОВ

Жители старенькой двухэтажки в центре Ростова с ужасом ждут зиму. В их доме на Тельмана, 125, нет общего отопления. И сейчас, когда в город уже начали наведываться холода, люди вынуждены отапливать помещения электричеством. Из-за этого приходится платить огромные счета за свет. Но проблема в том, что жильцы, по их словам, платят не только за собственное энергопотребление, но и за общедомовой счетчик. А тот, как уверяют ростовчане, фантастическим образом «наматывает» невероятные значения.

Дошло до того, что некоторым жильцам из-за долгов коммунальщики грозятся даже отключить свет. Если до этого дойдет, ростовчане и вовсе останутся без тепла.

«ТОЛЬКО ПО СТРОГОЙ НЕОБХОДИМОСТИ»

Небольшой дом на улице Тельмана заметен издалека. Дореволюционная постройка 1917 года с несколькими пристройками в два этажа и маленький закрытый двор, внутри которого открывается вид на огромную многоэтажку. Кажется, что та уже совсем вплотную приблизилась к старенькому дому.

На звук открывающейся калитки вышел житель дома-старичка Алексей Петрович. Несмотря на прохладную погоду, он был довольно легко одет. Но это его абсолютно не тревожило.

- Если так дальше пойдет, останемся в зиму без электричества. Так что привыкаем, - грустно пошутил он и рассказал об одной общей беде на десять квартир.

По словам собеседника, у каждого в квартире есть свой электрический счетчик, но помимо этого есть еще общедомовой учет электроэнергии. И вот по нему приходят огромные счета.

- К примеру, если по своему счетчику у меня выходит 1500 рублей в месяц, то по общедомовому - около 5 000 рублей, и так у всех, - разводит он руками.

Люди здесь шиковать не привыкли, и свет лишний раз не включают Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДОЛГИ НАЧАЛИ ВЫЧИТАТЬ ИЗ ПЕНСИИ

Алексей отмечает, что они люди не прихотливые и закаленные, просто так ради излишнего комфорта электричеством не пользуются, только если по необходимости. Но вот по квитанциям складывается впечатление, что они жгут электроэнергию круглосуточно!

- Самое примечательное, что в соседних квартирах даже жильцы не живут, а электричество как уходило сотнями киловатт, так и уходит, - пожимает плечами мой новый знакомый.

Вот и его сосед, пенсионер Николай, который тоже присоединился к нашей беседе, не понимает: откуда в общем счетчике появляются такие цифры! - Я живу в маленькой квартирке, которая находится в пристройке, - рассказывает пожилой ростовчанин. - Официально проведен газ, я им активно пользуюсь и плачу за него как положено. У меня в доме нет энергоемких электрических приборов. А платить приходится также как и всем - около 5 000 тысяч рублей. Даже долг скопился в десять раз больше этой суммы. У других уже и из пенсии начали вычитать долги. Но, скажите, а на что жить-то тогда?

«И КАК ПОНЯТЬ?»

Как оказалось, у нескольких пенсионеров в доме похожая ситуация: есть большие долги за коммуналку. У Нины Яковлевны, например, таковой превысил уже 45 тысяч рублей.

- Я исправно плачу по своему внутриквартирному счетчику, - демонстрирует она платежки. – При этом, по решению суда, у меня снимают с пенсии около 3 800 рублей каждый месяц.

В стареньком доме нет газа. И если людям за долги отключат свет, квартиры нечем будет отапливать зимой Фото: Артур СЕЛИМОВ

По словам жильцов, злосчастный счетчик поставили еще в 2014 году. И с тех пор их счета только увеличивались. В квитанциях, что приходят жителям дома, есть две графы оплаты за электроэнергию: по своему счетчику и общедомовые нужды – и там, и там отдельная сумма. Но как понять, откуда берутся лишние киловатты на общедомовом счетчике, которые в три раза превышают суммы в квартирах жильцов, ростовчане никак не могут.

- Во дворе висит одна старая лампочка, а она явно не будет тратить столько энергии, - удивляются они.

Но никак не могут разобраться со своей бедой. А тем временем коммунальщики грозятся даже отключить свет. Горожане признаются, что платить подобную квартплату у них нет возможности. А переезжать некуда: мол, кто мог, тот уже все бросил и уехал.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нельзя пускать на самотек»

- Для начала жильцам нужно определить старшего по дому, если такового нет, чтобы с ним могли поддерживать контакт все жители, - рассказали в отделе «Защиты прав потребителей» Департамента потребительского рынка товаров и услуг Ростовской области. - Далее нужно написать обращение в свободной форме на имя руководителя ТНС с требованием провести сверку показаний по общедомовым показателям, так как они превышают оплату по индивидуальному счетчику.

Жильцам посоветовали обратиться к ресурсникам и в Госжилинспекцию Фото: Артур СЕЛИМОВ

Если жильцы не присутствуют в тот момент, когда снимают общедомовые показатели, они могут также написать заявление, чтобы эту процедуру проводили только в их присутствии. Далее нужно собрать все квитанции, в которых указано потребление электроэнергии, и сверить их с теми, что собрал контролер за последнее время. Если есть подозрение на незаконные врезки или воровство электроэнергии, то возможно обратиться с требованием провести проверку и по данному вопросу.

Если ТНС не будет реагировать, тогда нужно написать коллективное обращение в Госжилинспекцию региона. Данный инцидент нельзя пускать на самотек, так как долги по дому будут расти, а их придется в любом случае оплачивать.

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