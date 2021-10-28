Бабье лето 2.0: Последний шанс погулять в теплую погоду у ростовчан будет в начале ноября

Погода будет располагать к прогулкам до шестого ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, осень и почти локдаун дают дончанам еще один шанс не пропустить на работе золотую осень. Очередной заход бабьего лета ждет жителей Ростова и области в первых числах ноября. Воздух прогреется так, что можно будет вместо теплого пальто надеть что-нибудь полегче. О значимом потеплении сообщают ростовские синоптики.

К потеплению регион подойдет постепенно. Так, если в эту пятницу температура воздуха днем в донской столице прогреется до +14, на выходных будет +15, то в понедельник, 1 ноября, столбики термометров поднимутся до +17 градусов, во вторник и пятницу будет на градус меньше, зато в среду и четверг и субботу, 3, 4 и 6 ноября, распогодится до +18,

Всю неделю осадков не ожидается. Будет либо ясная погода, либо небольшая облачность. Тепло в регион принесет южный ветер, скорость которого ожидается от практически штиля - 1-3 метра в секунду до небольшого ветра - 7-9 метров в секунду. Успейте воспользоваться подарком природы, потому что с 7 ноября осень вспомнит о своих обязанностях: температура воздуха днем опустится до +11 градусов и день ото дня продолжит постепенно снижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Ростове

Первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября (подробнее)