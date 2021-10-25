Синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Ростове

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег. Фото: "Ростов Главный"

Донские синоптики рассказали ростовчанам, когда ожидать первый снег. По данным сервиса Гисметео, первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября.

КОГДА ЖДАТЬ ПЕРВЫЕ СНЕЖИНКИ

По меркам жителей более северных регионов, это, конечно, сложно будет назвать полноценным снегопадом, поскольку снег будет идти мокрый и вперемежку с дождем. Но ростовчане к снегодождю как раз и привыкли, а полноценный снег, который долго не тает, видят реже. Такую погоду синоптики прогнозируют с 26 по 30 ноября.

Стоит отметить, что термометр в эти дни будет показывать плюсовую температуру. Днем воздух будет прогреваться до +2...+3 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до отметок 0...-1 градуса. Соответственно, снег на земле надолго не задержится и оставит после себя только грязь.

ЮЖНЫЙ СНЕГОПАД ПРИДЕТ ПОЗЖЕ

Первый полноценный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в донской столице в первых числах декабря. Разумеется, первый южный снег будет не очень обильным и задержится на земле лишь на пару-тройку часов, но для ростовчан и это уже будет радостью, а для служб ЖКХ - первой зимней проверкой.

В эти дни, а именно 1 и 2 декабря, дневная температура воздуха будет не выше +1 градуса, а ночью и вовсе уйдет в минус - до -1...-2 градусов.

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