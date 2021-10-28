Скандальное видео жесткого задержания таксиста в Ростове прокомментировал юрист

Задержанный оказал сопротивление правоохранителям. Фото: скриншот видео телеграм-канала "Ростов Главный"

Ростовчан шокировало скандальное видео задержания сотрудниками ГИБДД таксиста, которое произошло в четверг, 28 октября, в районе Рабочего городка. Как рассказали очевидцы, машина под управлением мужчины попала в аварию, возможно в массовое ДТП.

Когда поврежденную машину такси подняли на эвакуатор, водитель не захотел с ней расставаться и попытался забраться в свое авто - это видно на кадрах. Оттуда сопротивлявшегося автомобилиста достали сотрудники ГАИ. Чтобы задержать мужчину, пришлось применить силу. На видео зафиксировали, как водитель такси летит с высоты эвакуатора на асфальт и падает на спину. Такие жесткие меры вызвали неоднозначные комментарии в адрес и задержанного, и задерживающих в нескольких городских пабликах. "КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием действий задержанного и сотрудников полиции к ростовскому адвокату Вагану Бегларяну. Специалист считает, что на видео есть целый ряд спорных моментов.

- Мы не знаем подробностей случившегося, поэтому можно предположить несколько вариантов, - рассуждает юрист.

- Если мужчина находился в наркотическом опьянении, что было зафиксировано и оформлено надлежащим образом, то такому водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем на срок до двух лет. Когда водитель ранее уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, тут уже грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы в срок до двух лет. Если водитель был трезв, то ему грозит наказание за то правонарушение, за которое автомобиль и был эвакуирован, а также за неподчинение законному требованию полицейского - человек препятствовал выполнению сотрудником полиции возложенных на него функций. Также юрист дал оценку действиям сотрудников полиции. - В данном случае для пресечения административного правонарушения сотрудник полиции применил физическую силу, такое право дает Федеральный закон "О полиции". Однако, с учетом степени необходимости применения физической силы и тяжести причиненного таксисту вреда здоровью в действиях правоохранителей могут обнаружить признаки статьи Уголовного кодекса "Причинение вреда здоровью умышленно или по неосторожности". Аналогичные действия совершил еще один участник видео, предположительно, водитель эвакуатора.

В данном случае, если в результате падения таксиста будет установлено, что его здоровью нанесен тяжкий вред, то действия задерживающих можно будет усмотреть "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", а это статья 118 УК РФ, - адвокат перечислил все варианты, которые рассмотрят при проверке.

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Кадры были опубликованы очевидцами в соцсетях (подробнее)