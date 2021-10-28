Жесткое задержание водителя, пытавшегося сесть в машину прямо на платформе эвакуатора, в Ростове попало на видео

В Ростове за ДТП и дебош задержали местного таксиста. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария с участием автомобиля такси.

Инцидент произошел в четверг, 28 октября, днем в микрорайоне Рабочий городок. По словам очевидцев, водитель автомобиля такси ехал по дороге и его машину бросало из стороны в сторону. Также очевидцы уверяют, что до этого иномарка покорежила несколько автомобилей или спровоцировала массовое ДТП.

- Въехал мне в левый бок и скрылся. Пассажир, с кем приехал, чуть не поседел, - написал в соцсети Инстаграм владелец пострадавшей машины.

Позже к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и эвакуатор. Поврежденную машину такси взгромоздили на эвакуатор, но водитель не пожелал оставлять свое авто и попытался забраться в него. Оттуда автомобилиста, предположительно, в перевозбужденном состоянии с трудом достали сотрудники ГАИ. Дебошира задержали, но чем закончилась эта потасовка так и осталось за кадром.

За официальным комментарием по поводу произошедшего «КП - Ростов-на-Дону» обратилась в Управление ГИБДД по Ростовской области, региональные ГУ МВД и прокуратуру.

ОФИЦИАЛЬНО

Позже появился комментарий отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- В полицию поступила информация о том, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону водитель автомобиля Hyundai совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся. Ориентировку на машину передали всем экипажам ДПС донской столицы.

Инспекторы ДПС заметили машину, схожую по приметам. Водитель двигался с нарушением ПДД, в том числе выехал на полосу встречного движения. Данный автомобиль был остановлен полицейскими.

Во время проверки документов у 31-летнего водителя выявили внешние признаки опьянения. На требования сотрудников о прохождении медицинского освидетельствования он ответил отказом. Поэтому водителя отстранили от управления автомобилем, и были приняты меры к эвакуации транспортного средства на специализированную стоянку.

В это время правонарушитель залез в машину и попытался на ней съехать с эвакуатора. Инспекторам пришлось пресечь действия нарушителя. Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.

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