Донские парламентарии утвердили новые меры поддержки для населения

Спикер областного ЗС Александр Ищенко прокомментировал инициативы донского парламента в федеральные органы власти. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание донского парламента, на котором депутаты утвердили ряд важных поправок в региональном законодательстве. Рассказываем, как изменения отразятся на жизни дончан.

ПОМОЩЬ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ

Так, теперь размер компенсационной выплаты на газификацию увеличен с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Более того, на эту выплату может рассчитывать большее количество граждан.

- В рамках президентской политики по завершении охватом газификации всей страны Ростовской области за счет Газпрома выделяются дополнительные средства на строительство распределительных сетей, подведение газопровода до границ земельных участков домовладений. И мы, Ростовская область, берем на себя обязательства помочь социально незащищенным категориям граждан в приобретении газового оборудования, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также расширился перечень получателей компенсации по оплате расходов на газификацию домовладений.

Новая редакция закона включает в число ее получателей инвалидов I и II групп независимо от причины установления инвалидности; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения – до 23 лет; одиноко проживающих граждан старше 65 лет.

Увеличение компенсации действует с 1 января 2021 года. Поэтому в отношении тех, кто, начиная с этого года, воспользовался данной льготой, будет сделан перерасчет. Новые получатели смогут воспользоваться мерой поддержки с 1 января 2022 года.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Также для малого и среднего бизнеса продлена еще на год льгота по арендной плате за пользование госимуществом. В соответствии с принятым законом действие данной льготы для субъектов малого и среднего бизнеса продлено до 1 января 2023 года.

Льгота рассчитывается с помощью применения понижающего коэффициента в размере 0,85 к рыночной стоимости арендной платы за 1 квадратный метр.

Кроме этого, на Дону ввели новый критерий, который позволит инвесторам получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Для этого 5 % квартир в строящемся доме должны быть предназначены для переселения граждан из аварийного жилья или обеспечения жильем детей-сирот.

Вдобавок у органов местного самоуправления появилась возможность приобретать жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с их согласия на территории любых муниципальных образований Ростовской области.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Появилась еще одна важная поправка, касающаяся многодетных малоимущих семей. В частности, парламентарии Дона расширили список семей, которым государство в качестве поощрения предоставляет микроавтобус. Ранее такое право имели малоимущие семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. С принятием закона будут учитываться и дети, достигшие 18-летия, но продолжающие обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях до 23 лет.

Отметим, что в настоящее время на Дону проживают 6 таких семей. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Также, согласно решению депутатов ЗС, учеников начальных классов частных школ теперь тоже обеспечат бесплатным горячим питанием. Отметим, что в Ростовской области работают 16 частных школ, в начальных классах которых обучаются более 1000 детей. До принятия закона бесплатное горячее питание предоставлялось ученикам начальных классов государственных общеобразовательных организаций и муниципальных школ.

Согласно внесенным поправкам, с 1 января 2022 года родители детей, обучающихся в частных школах, смогут подать заявление на компенсацию. Норма носит компенсационный и заявительный характер: сначала родитель оплачивает питание ребенка, а потом подает заявление на компенсацию. Размер компенсации - более 1000 руб. в месяц из расчета 58 рублей 34 копейки за один прием горячей пищи.

Распространение этой нормы на учащихся частных школ актуально и для тех частных общеобразовательных организаций, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ).

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на заседании также обсудили механизм взаимодействия донского парламента с федеральными органами власти.

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что на сегодняшний день ключевой вопрос для донского парламента - это взаимодействие с федеральным центром.

- Неслучайно в повестку заседания мы включили вопрос о реализации на федеральном уровне инициатив Ростовской области. Это не только законодательные инициативы парламента Дона, а их уже 11, ставших федеральными законами. Шесть инициатив сейчас находятся в стадии рассмотрения, еще 11 - в стадии разработки. Это решения тех проблем, которые волнуют жителей Дона и всей страны, - прокомментировал спикер Заксобрания.

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