Как ковид убивает стариков и почему при коронавирусе опасны антибиотики, рассказали ростовские врачи

Пожилые люди - в особой зоне риска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области по-прежнему неутешительная динамика с коронавирусом. Только на первое ноября общее число заболевших на Дону, по официальным данным, составило 156717 человек. Как рассказали в горздраве Ростова, особая группа риска - пожилые люди. Особенно те, кто страдает сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, а также перенесшие инфаркты или инсульты.

- Смертность от COVID-19 у людей 80 лет и старше достигает 30%. Почти каждый третий пациент старше 80 лет, который заразился коронавирусом, умирает от осложнений. Такова печальная статистика, - сказали в ведомстве.

В горздраве сообщили, что с пожилых граждан коронавирусная инфекция протекает с тяжелейшими осложнениями, которые могут привести к летальным исходам.

В 30% случаев такие пожилые пациенты имеют тяжелые осложнения со стороны сердца, легких, головного мозга, почек, сосудов и других жизненно важных органов и систем.

Кроме этого, врачи подчеркнули, что некоторые пациенты, надеясь предотвратить бактериальные осложнения вирусных инфекций, принимают антибиотики в качестве профилактики. Но этого делать нельзя.

- Когда действительно присоединяется бактериальное осложнение и антибиотик становится необходим, целый ряд препаратов может утратить свое действие из-за формирования резистентности к нему у бактерий. И на деле пациенту приходится повторно проходить курс антибиотикотерапии, но уже более сильными препаратами широкого спектра действия, - прокомментировали в горздраве донской столицы.

Также в ведомстве сказали, что после применения антибиотиков широкого спектра могут развиваться дисбактериозы.

- При таких состояниях устойчивые виды микроорганизмов получают возможность неограниченно размножаться, а это может приводить к развитию вторичных инфекций, - добавили в ведомстве.

Также специалисты подчеркнули, что вакцинация — единственный способ избежать рисков тяжелого течения коронавируса, особенно для людей старшего возраста.

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