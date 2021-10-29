Инсульт у молодых – новых вызов ковида: ростовские специалисты рассказали, к каким еще последствиям приводит вирус

Из-за коронавируса нагрузка на врачей в Ростове-на-Дону существенно выросла Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 29 октября, - Всемирный День борьбы с инсультом. К сожалению, динамика этого заболевания в донской столице неутешительна. По словам ростовских врачей, в городе в разы увеличилось число «инсультников». И связано это, говорят медики, с коронавирусом.

Как сообщили в областном сосудистом центре Ростовской областной больницы, инсульт наравне с инфарктом и другими сосудистыми нарушениями стабильно занимает в мире ведущее место среди причин смертности. Но до пандемии этот показатель ежегодно снижался.

НОВАЯ СТРУКТУРА ИНСУЛЬТА

- Распространение коронавируса существенно изменило ситуацию в худшую сторону. Резко увеличилось количество заболевших инсультом, прежде всего, после перенесенного ковида, - говорит директор сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы Алексей Хрипун.

Также, по словам эксперта, значительно помолодел «пул» больных с инсультом после коронавируса.

По словам Алексей Хрипуна, пациенты, у которых инсульт – это постковидное осложнение – это теперь самая сложная и уже довольно значительная группа больных.

- Могу сказать точно, что инсульт значительно помолодел. Более того, молодые, перенесшие ковид либо бессимптомно, либо в легкой форме, имеют потом довольно часто осложнения в виде этого недуга. По факту, мы имеем совершенно новую структуру и причину заболеваемости инсультом. Проблема с ним сейчас выглядит совершенно иначе, - рассказывает врач.

При этом, по словам Алексея Хрипуна, в основе патогенетического механизма постковидного инсульта лежит не хорошо изученный врачами, например, атеросклероз, а спровоцированное коронавирусом нарушение свертывающей системы крови, специфическое поражение сосудистой стенки.

«ОНИ МОГУТ ПОГИБНУТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ»

А еще, считает Алексей Хрипун, пациенты с инсультом после ковида - практически обреченные больные.

- Они могут погибнуть в ближайшее время. К сожалению, такие пациенты зачастую не выживают, – продолжает эксперт.

Коснулся медик и в целом ситуации в медицине в донской столице.

- Нагрузка на наше отделение колоссальная. Нужно понимать, что вся работа системы здравоохранения идет сегодня в бешеном ритме. Это - сумасшедший краш-тест. И выдержит ли система здравоохранения это испытание или нет, покажет время. Но то, что мы, и чистая зона, и ковидные стационары, работаем на пределе возможностей - это факт, - подчеркнул руководитель сосудистого центра.

ЗАЩИТИТ ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ

Алексей Хрипун говорит также, что коронавирус - новый вызов медицине, и существует только одно эффективное средство уберечь себя от большой беды – широкая вакцинация популяции в максимально сжатые сроки.

- К сожалению, сделав прививку только себе, проблему лично для себя и своих близких не решишь. Если большинство из нас в самое ближайшее время это осознает, то ограничение близких контактов и медицинская маска - то есть то немногое, что в отсутствие прививки защищает каждого в отдельности от больничной койки, наконец, потеряет свою актуальность, - подчеркнул специалист.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что коронавирус также может вызвать панические атаки и шизофрению.

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