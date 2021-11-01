Декрет длиною в жизнь: ростовчанка рассказала, каково это - 25 лет просидеть с малышами

Супруги воспитывают 11 детей. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону, 46-летняя Ирина Шинкаренко, за всю свою жизнь работала чуть меньше года – воспитательницей в детсаду. Но назвать жизнь женщины праздной язык не повернется. Ирина впервые стала мамой в 22 года. С тех пор она родила троих мальчиков и восьмерых девчат. Самому старшему сыну сейчас 24 года, а самой младшей дочурке – всего четыре.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ДЕТВОРОЙ

- Вот так и вышло, что я 25 лет сижу в декретном отпуске, - рассказала ростовчанка корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

По словам Ирины, еще в начале материнства она думала выйти на работу, но жизнь распорядилась иначе.

- Оказалось, что моя судьба – это быть мамой. У меня в семье было трое детей, у мужа –двое. Я никогда не планировала быть многодетной, вот только в детстве почему-то, играя в куклы, представляла, что у меня шестеро детей, - делится женщина.

Ирина признается, что быть мамой – большой труд. А многодетной – и вовсе.

- При этом никто из моих детей никогда не ходил в детский сад, ведь лучше матери за ними никто не будет смотреть, - рассказывает мама.

По ее словам, некоторые родственники не понимали, зачем супругам столько детей.

- А мы с мужем не понимали, как можно не радоваться малышам. Ведь самое большое счастье, это когда акушер кладет тебе на грудь младенца. Ни с чем не передаваемые ощущения, - улыбается ростовчанка.

Для родителей самое большое счастье - их дети. Фото: предоставлено героиней публикации

ТОПИЛИ ПЕЧКУ УГЛЕМ

Кстати, Ирина признается, что радо тому, что ей ни разу не делали кесарево сечение.

- Да и чтоб потом после операции было бы? Ведь после роддома надо приниматься за домашние дела, - продолжает женщина.

А дел у Ирины всегда было немало.

- Особенно тяжелым периодом для нашей семьи было, когда жили в садах в доме без удобств. Печку приходилось топить углем. Дел по дому тогда всем находилось - от мала до велика, - говорит ростовчанка.

Зато сейчас семья живет в районе Ростовского моря в большом двухэтажном доме площадью в 150 квадратных метров.

- Работы по дому стало меньше, и у детворы появилось больше времени для творчества, - делится многодетная мама.

Ирина обожает фотографировать природу. Фото: предоставлено героиней публикации

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Так, в хлопотах и заботах, пролетели 25 лет.

- А как-то год назад 19-летняя дочка мне говорит: «Мам, так хочу стать фотографом», - продолжает женщина.

Тут Ирина, которая и сама увлекалась фотографией, подумала, а почему бы действительно не подойти к этому профессионально.

- Посоветовалась с мужем. И он меня поддержал. Сказал, что фотограф – отличная профессия. С помощью господдержки купила фотоаппарат за 250 тысяч рублей и начала заниматься любимым делом, приносящим еще и доход, - говорит Ирина.

А недавно женщина решила построить фотостудию. Перед этим многодетная мама приняла участие в образовательной программе «Мама-предприниматель».

- Ведь я не оканчивала экономический, а знания нужны, - пояснила ростовчанка.- Я очень благодарна тем, кто придумал этот проект, тем, кто обучал нас.

Кстати, Ирина представила жюри и свой бизнес-проект фотостудии. Эксперты по достоинству оценили идею.

- Я рада, что попала в образовательную программу, где смогла «упаковать» свою идею, просчитать финансы, которые необходимы для развития дела. Теперь знаю, какие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться цели, тем более, что мои младшие дети готовы помогать с бизнесом – обрабатывают фото, продвигать услуги в социальных сетях, - рассказала Ирина. – В этом году нашей семье, как малоимущей, государство уже оказало поддержку, и мы сумели купить профессиональную фототехнику. Следующий этап – строительство рядом с домом на Ростовском море уникальной фотостудии с панорамным остеклением. В этом месте удивительные закаты и рассветы. На их фоне я и планирую проводить фотосессии.

Ростовчанка также добавила, что, возможно, за дополнительными средствами для фотостудии будет обращаться в Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

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