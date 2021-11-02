Как целый микрорайон Ростова с тысячами жителей обслуживает всего один маршрут и три автобуса

Для жителей Берберовки пусты места в салоне автобуса - роскошь. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Жители Ростова пожаловались на работу общественного транспорта в вечернее время. Пользователи разместили свои претензии в социальной сети. Ростовчане уверяют: после восьми часов не дождаться автобусов на городских маршрутах № 40, 55, 26, а также на маршрутах № 34 и 34а, которые отъезжают от Центрального рынка.

Но, как оказалось, не только эти. В транспортным «тупике» оказались жители Берберовки Ростова. На тысячи жителей здесь - всего один маршрут.

- Маршрут № 24 имеет дурную репутацию. Мы на эти автобусы уже и не надеемся — могут и за час не приехать, - рассказывает жительница микрорайона Светлана. – Вечером транспорта у нас совсем нет. Если бы ходили хотя бы ездили шесть автобусов - как предусмотрено контрактом, а не три - как по факту, нам было бы значительно легче.

ЖК ПОСТРОИЛИ, А ТРАНСПОРТ НЕ ПУСТИЛИ

Как оказалось, микрорайон, называемый в народе Берберовка, всегда испытывал проблемы с общественным транспортом. Если раньше здесь преобладал частный сектор, то теперь на территорию пришли крупные застройщики, которые возводят 25-этажки. Жители надеялись, что как только в районе появятся высотки, общественного транспорта станет больше. Но чуда не произошло.

- Мы поселились в жилом комплексе на Горсоветской пять лет назад: это был первый построенный ЖК из четырех домов, - рассказывает один из жителей микрорайона Владимир Митрофанов. – Уже тогда там не было транспорта. Поэтому новоселы вместе со старожилами ходили к проспекту Шолохова, чтобы уехать в центр города. Это занимало примерно 15 минут пешком до остановки. Но потом появился 24-й маршрут, который на то время даже не ехал в центр, а заворачивал к поселку "Уют".

Совместными усилиями жителям удалось изменить маршрут, и он начал ходить до главного ж/д вокзала.

НА ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ - ОДИН АВТОБУС

В транспорте - всегда прилично пассажиров, но в выходные, несмотря на востребованность маршрута, автобусы ходили плохо. А, порой, как уверяют местные жители, могли вообще не приехать. В будние дни по маршруту курсировали всего 3-4 автобуса.

Чтобы улучшить ситуацию, администрация поменяла перевозчика. Но чуда не произошло. Несколько месяцев на маршруте вообще был один единственный автобус и это при том, что уже заселили новые ЖК, а на остановках — не протолкнуться. Сейчас, правда, ситуация улучшилась - ходит по 2-3 автобуса. Но их все равно не хватает, чтобы увезти-привезти всех желающих.

Ростовчане не могут понять, почему активно развивающийся микрорайон до сих пор обслуживает только один маршрут? На одной только улице Горсоветской сейчас строят три крупных ЖК. Только в одном из них после ввода в эксплуатацию заселят 1600 (!) квартир. Если учесть тот факт, что, в основном, жилье приобретают семейные пары с детьми, то можно предположить, что в комплексе будут жить тысячи человек. И это же в одном из трех!

Получается их всех должны возить 3-4 автобуса?! В самой Берберовке пока всего две школы и один детсад. Кто "не поместился" занимается у соседей в других районах, куда жителям тоже нужно как-то добираться.

ПРОГУЛКА ДО ШОЛОХОВА В ЧАС ПИК - ЭТО ПОДВИГ

Как итог, вся Берберовка едет в центр на личных автомобилях, вливаясь в общегородские заторы на дорогах. А что с пешеходами? Далеко не у всех есть лишние 15-20 минут на прогулку до остановки, а кому-то, в силу особенностей здоровья или возраста, это просто не под силу. В дождливую и снежную погоду такие прогулки до проспекта Шолохова и вовсе превращаются в подвиг. Многие прибегают к услугам такси, но цены кусаются — каждый день не наездишься.

В своей жалобе берберовцы пеняют на призыв ростовского Департамента транспорта пересесть с личных автомобилей на автобусы, троллейбусы и трамваи, потому что только этот шаг поможет улучшить дорожную ситуацию в городе. А как быть, когда для тысяч жителей общественный транспорт в дефиците?

НЕТ ВОДИТЕЛЕЙ – НЕКОГО ОТПРАВЛЯТЬ НА ЛИНИЮ

Проблема в том, что транспортные компании считают 24-й маршрут убыточным, поэтому не могут обеспечить должный уровень перевозок.

- Транспорт плохо ходит, потому что водителей не хватает, перевозки приносят слишком мало выручки, - рассказывает учредитель одного из автотранспортных предприятий города Игорь Краснопольский. – Работать на маршрутах некому - работать за 40 тысяч сутками желающих мало.

Пока водители не заинтересованы в работе, техника простаивает, а на линию выходят всего 2-3 автобуса. Вот и приходится ждать транспорт по 40-50 минут. А когда автобусы едут на заправку, так и все полтора часа!

А ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ?

- В рамках улучшения транспортной ситуации, запланирован целый комплекс мероприятий по развитию системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования, в том числе организация выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств, модернизация системы электротранспорта, строительство и запуск легкорельсового транспорта, – отметили эксперты Департамента транспорта Ростова. — Это позволит обеспечить тот уровень комфорта и удобства передвижения по городу на общественном транспорте, к которому мы стремимся. Мы надеемся, что жители города по достоинству оценят новые способы передвижения и предпочтут оставить личные автомобили дома.

Пока в других районах меняют автобусы, проектируют рельсовый транспорт, жители Берберовки мечтают о малом - достаточном количестве автобусов на линии, а еще чтобы те ходили стабильно, а пассажирам не приходилось часами простаивать на остановке.

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