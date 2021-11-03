Ростовчане месяц жалуются не товар с душком, а продавцы - пожимают плечами

Что делать если купили просроченный продукт в магазине Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону один из продовольственных магазинов покупатели обходят стороной. Все потому, что слава о товаре с душком пронеслась по округе, а история со странным запахом из холодильной камеры тянется уже около месяца.

"ГОВОРЯТ, КАМЕРА ИСПОРЧЕНА"

Как рассказала "КП - Ростов-на-Дону" читательница, на протяжении месяца она приходит в магазин, чтобы купить продукты, но при открывании холодильника с мясом приходится подавлять рефлекс, поскольку оттуда исходит такой отвратительный запах, что даже находиться поблизости невозможно.

Продавцы в ответ на жалобы уверяют, что сеть недавно приобрела новую холодильную камеру, но она оказалась испорчена - там не поддерживается температура, необходимая для хранения продуктов, поэтому мясо и приходит в негодность.

Но на протяжении месяца ситуация не меняется, продавцы лишь пожимают плечами и продолжают укладывать в испорченный холодильник мясо, а тот - источать отвратительные ароматы.

ПРАВО ИМЕЕМ!

"КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием по поводу сложившейся ситуации к ростовскому юристу Инне Чемеркиной. По ее словам, продавцам разрешено выставлять на прилавок для реализации товары, у которых близится к окончанию срок годности. Если отведенный для использования продукта период истек, то его необходимо снять с продажи. Покупатель имеет право потребовать убрать товар с истекшим сроком годности с прилавка.

- Если покупатель приобрел просроченный товар, его можно вернуть и получить обратно уплаченные за него деньги или же попросить сделать замену, - добавляет специалист. - Для этого нужно предъявить продавцу сам товар и письменное требование. Отказ продающей стороны в замене товара или компенсации его стоимости должен быть обоснован. Так, причинами не могут быть отсутствие чека, разрыв упаковки или признаки частичного использования продукта.

- Требование оформляется потребителем в двух экземплярах на имя руководителя продающей организации, - рассказала юрист.

ШТРАФЫ - ОГО-ГО

Если это не помогло, то можно обратиться в территориальное Управление Роспотребнадзора, специалисты которого нагрянут в магазин с внеплановой проверкой и, в случае выявления нарушений, владельцам будет предстоять выплатить довольно крупный штраф.

- Просроченные товары на прилавках - повод применить к продавцу нормы административного кодекса в части статьи 14.4 . Согласно ему, штраф для ИП составляет 10-20 тысяч рублей, а для юридических лиц - 20-30 тысяч рублей, - отметила Инна Чемеркина.

Кроме того, если Роспотребнадзор выявит нарушения при хранении, продаже или перевозке, которые могли повлечь порчу продукта, изготовители и продавцы ответят по статье 14.43 КоАП РФ. В качестве наказания их также заставят уплатить штраф. ИП заплатят от 20 до 30 тысяч рублей, а штраф для организаций предусмотрен в повышенном размере и составляет 100-300 тысяч рублей.

Кроме того, если во время торговли фирма или предприниматель нарушили санитарные нормы, например, продавали товар без сертификатов соответствия, с нарушением правил хранения, и это привело к массовым заболеваниям или отравлениям, то против руководителя фирмы или предпринимателя могут возбудить уголовное дело.

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