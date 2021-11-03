Мифы о прививках против ковида и гриппа развеяли ростовские специалисты

Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа и ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовские врачи не на шутку встревожены эпидобстановкой в городе. Кроме угрозы, которую несет в себе коронавирус, наступает новая – не за горами сезон гриппа. Он, в свою очередь, также может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ – РИСК ИЛИ ПОЛЬЗА?

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют делать вакцину не только против ковида, но и против гриппа в том числе. При этом многие ростовчане опасаются, можно ли делать прививки одновременно. В горздраве донской столицы сообщили, что одновременная вакцинация от ковида и гриппа допускается.

При этом в ведомстве говорят, что такое комбо возможно при использовании вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

- Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, - рассказали в горздраве.

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ГРИППЕ И КОВИДЕ

Специалисты также сообщили, что самый лучший период для вакцинации против гриппа – это сентябрь, октябрь и ноябрь. Также специалисты развеяли миф о том, что прививаться от гриппа можно только взрослым.

- Вакцины разрешены к применению с 6-ти месячного возраста детей, беременным и больным хроническими заболеваниями вплоть до онкологических больных, а также лицам старше 65 лет. При этом прививка защищает от тех штаммов гриппа, которые наиболее актуальны в данном эпидсезоне. Этой осенью состав вакцин обновлен, - прокомментировали эксперты.

Кстати, вакцина от коронавируса защищает не только вакцинированных людей, но и членов их семей, которые могут иметь противопоказания к вакцинации.

- Даже, если один человек в семье прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, это в три раза снижает риск заражения остальных родственников, - добавили в горздраве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как ковид убивает стариков и почему при коронавирусе опасны антибиотики, рассказали ростовские врачи

Единственный способ уберечься - это вакцинация (подробнее)