«Я потому столько и живу, что мне здоровья желают!»: 91-летняя ростовчанка связала сотни носков на подарки

Чуни от бабушки Маши - это хит! Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Ростовская пенсионерка Мария Белоус за время недельных ковиканикул связала и отправила родным более двух десятков (!) теплых подарков. И это в 91-то год! А сколько носков, шарфов, свитеров за это время было подарено просто так близким и малознакомым людям, женщина уже и не припомнит.

- Я потому столько и живу, что мне здоровья желают, - простодушно улыбается Мария Николаевна. - Ведь деньги-то я ни с кого не брала. Но уверена, что каждый человек, как только надевал мои теплые вещи, говорил: «Дай Бог здоровья Марии Николаевне! Как в них хорошо!». А мне-то ведь больше ничего и не надо. Мне кажется, что даже в возрасте человек должен заниматься полезным делом. И главное, чтобы от своего труда он получал удовольствие, а не нагрузку!

ПЕРВЫЕ БАШМАЧКИ СВЯЗАЛА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

- Удивительная штука - память: я могу забыть то, что делала вчера, но события 80-летней давности перед глазами почти в мельчайших деталях, - улыбается Мария Николаевна. - Именно поэтому четко помню, как впервые начала вязать: как и у многих - с первых уроков бабушки. В мои восемь лет она показала, как держать спицы в руках, учились делать крючки и петельки. А к 10 годам я достаточно поднаторела, чтобы связать свои первые башмачки.

В 1940 году в нашей деревенской школе должен был пройти утренник в честь Нового года. Нарядов тогда особых не было: хочешь быть красивой, сначала - потрудись. Платье бабуля шила из старых халатов, а вот обувь я решила связать сама. Напряла ниток из овечьей шерсти, скрутила как положено и приступила к делу. Мой первый вязанный шедевр получился только через две недели.

Как научилась Машенька в 8 лет вязать, с тех пор остановиться не может, да и зачем, если нравится радовать людей. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В ВОЙНУ ДУМАЛИ КАК БЫ ВЫЖИТЬ

- В первые годы Великой Отечественной умерла наша мама, и я, совсем малышка, осталась на руках с двумя младшими сестрами, - вспоминает ветеран. - Нужно было как-то выживать: днем прятала их от бомбежек в сарае, а к вечеру шла добывать кусок хлеба. На троих у нас была всего одна пара обуви да те шерстяные башмачки. В тот момент думали только о том, как бы выжить, было не до вязания.

После Победы мы с сестрами перебрались из деревни в Ростов. Жили у родственников и помогали по дому чем могли. Со временем жизнь пошла своим чередом, я устроилась на работу, родила ребенка. А уже позже, когда мне было 35 лет, в магазинах стали появляться первые красивые нитки.

На радостях побежала и купила целых три клубка. Дочка как раз тогда только пошла в школу: дай, думаю, свяжу ей кофточку. Проверю, помнят ли руки? И как оказалось, не все так плохо. Сделала своей Наташке яркую зелено-оранжевую кофту. Ох, как она ее любила! А для меня это - главный показатель того, что надо продолжать.

Начала вязать друзьям и близким: одному - носочки, другому - свитер, третьему - шарф. Но времени целыми днями сидеть за пряжей не было. Когда мне было 37 лет, муж ушел, и приходилось самой поднимать дочь.

Я У «БУРДЫ» ИЛИ ОНА У МЕНЯ?

- Зато, когда вышла на пенсию, появилось много свободных дней, да и возможностей - вон сколько, - подмигивает Мария Николаевна. - Пряжа всякая разная, журналы со схемами. Я все очень внимательно изучала, практиковалась. Можно сказать, прошла самый настоящий вязальный институт. Тут уже и в две нитки умела, и узоры всякие разные. Иной раз так затягивало, что могла не спать ночами: что там этот режим сна, когда новенькая схема по крючку появилась?!

Вот какие подарочки раздает бабушка Маша родне и незнакомым людям. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

И все вроде шло хорошо, но тут я решила сделать шапку. Начало-то я связала, а верхушка никак красивая не получалась. Взяла журнал со схемами у Гальки с пятого подъезда, прочитала - что да как - и готово! Надо было закрепить результат. Снова побежала за нитками, и состряпала еще с десяток таких же шапочек. Тогда все раздала знакомым.

Ну а уже в 1974 году пробовала делать вязанные шубы из мохера и шерсти. А дочка все говорила: «Мол, тебе мамочка нужен журнал «Бурда» - только там модные схемы для вязания». Купила , приносит. Открываю первую же страницу, а там рисунок - петля в петлю как на свитере у моего зятя Вовчика. Только он его уже второй год как носил! Вот тогда подумала: «Это кто у кого должен учиться? Я у «Бурды» или они у меня?».

«ПОЯСНИЧКА НЕ МЕРЗНЕТ?»

- Когда на свет появилась внучка, я особенно увлеклась вязанием носков, - продолжает собеседница. - Не могла сидеть без дела: найду какие-нибудь нитки, потом целый пакет чулочно-носочных навяжу и пойду себе раздавать - такое уж это удовольствие было! Мне хотелось сделать человеку приятно. Ну, а деньги? Это ничего! Кому они нужны, когда взамен получала искренние слова благодарности?!

Вот помню, как-то на работе коллега попросила: «Маш, а ты мне свяжешь кофту?» и притащила целый пакет из 10 красивых ниток. Стопроцентная шерсть - это вам не хухры-мухры! Сделала тогда ей длинную кофту. А она потом постоянно твердила: «Все мерзли, а я как барыня в тепле!» Это она про то, что долго ждать электричку приходилось на морозе.

А лет пять назад, когда в нашем хозяйственном вдруг появились красивые нитки на радостях связала безрукавку. Она получилась яркая и нарядная. Я и подумала: куда мне такая красавица - на каждый день же носить не стану! Так она и пролежала в ящике еще полгода. А потом я вдруг поняла: «Ну, что такому добру пропадать?» Звоню родственнице в Москву и спрашиваю: «Наташ, у тебя случайно поясничка не мерзнет? А то я тут слишком красивую безрукавку связала, самой носить жалко. Вот хочу тебе посылкой отправить!» Она и согласилась. Но одну-то вещицу отправлять как-то не солидно. К ней связала еще девять пар носков в придачу.

Для бабушки Маши вязание - отдушина. Она уверена, что добрые слова людей, которые надевают связанные ею вещи, только прибавляют здоровья ветерану. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЧУНИ – ЭТО ХИТ!»

- Ну носки носками, а дома в них ходить бывает очень жарко. И я подумала, что надо освоить какой-то облегченный вариант, - говорит пенсионерка. - Так, около семи лет назад появились мои первые «чуни»: это что-то между носками и домашними тапочками. По вязке напоминают носок, но без голенища. Первые делала для родных, потом относила подружкам, у них-то вон всегда ноги мерзнут.

Позже стала вязать с запасом, и как только приходили друзья внучки или правнучки, сразу презентовала. Мне кажется, до сегодняшнего дня связала таких чуней около 40 пар - не меньше. Внученька говорит, что это хит! Слово-то какое заумное! Но я ей верю: главное, чтобы всем было тепло.

А совсем недавно она должна была поехать к родственникам в Москву, но с пустыми руками - как-то неловко. Я и приправила ей целый пакет всякого разного: с десяток носков, две кофты и шарф. Вот, думаю, родным приятно будет! Но поездка отменилась. А я решила - это не повод добру пропадать - раз уже навязала. Значит, надо отправить по почте.

«БАБУЛЯ, НИЧЕГО НЕ НАДО!»

- Пошла, значит, сдавать посылку, а там - молоденькая девочка, - рассказывает Марья Ивановна. - Спрашиваю у нее: «Мол, дорогая, у тебя детки есть?» Отвечает - есть маленький братик. Я достала из пакета несколько пар детских носков и говорю: «Выбери ему, чтобы ножки не мерзли!»

Она улыбнулась, взяла две пары, поблагодарила и стала оформлять мою посылку. Вижу, уже начинает выписывать счет: 450 рублей. Я достаю деньги, кладу на стол. На что девушка отвечает: «Бабуля, ничего не надо. Служба доставки уже все оплатила, не переживайте!»

Как оказалась, та милая девушка сама расплатилась, я узнала позже - от родных. Так стало неловко: такие деньги на меня потратила, а взяла всего-то две пары носков! Я три раза ходила в службу доставки, чтобы поймать ее смену. И, наконец, повезло! Передала еще несколько пар носков: и ей, и ее маме, и даже пожилому дедушке. Все-таки добрые поступки не должны оставаться незамеченными!

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