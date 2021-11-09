Ростовчанам рассказали, как будет выглядеть левый берег Дона после появления первого микрорайона

Благодаря удачному расположению домов в новом микрорайоне появится множество квартир с красивыми видами на Дон и правый берег. Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

В Ростове группа компаний «ЮгСтройИнвест» продемонстрировала, как может выглядеть новый микрорайон на левом берегу Дона.

Он будет располагаться немного восточнее стадиона «Ростов-Арена». Информация об этом появилась на сайте застройщика. Незадолго до этого в городскую администрацию поступил проект планировки и межевания территории на левом берегу.

С левого берега новый район будет выглядеть как плывущие по Дону корабли. Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

На генеральном плане показан участок 40,8 гектара. В скором времени здесь планируют возвести 13 домов с переменной этажностью, школу, 2 детских сада, школу и поликлинику. Стоит отметить, что все социальные объекты будут находиться в непосредственной близости к домам. Застройщик отмечает, что строительство всей инфраструктуры будет вестись одновременно с постройкой домов.

Также «ЮгСтройИнвест» показал, как возможно благоустроить территорию будущего микрорайона. Озеленение будет максимально похоже на природный ландшафт. В микрорайоне появится много растений, деревьев, арт-объекты, которые будут иметь естественный вид, а также в общую картину впишется водный канал.

Озеленение будет максимально похоже на природный ландшафт. Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

Важно сказать, что пропорция застройки и озеленения будет довольно нетипичной для Ростова, так как вместе с 26,6 гектара застройки появится целых 14 гектаров парковой зоны. Застройщик показал на плане и благоустройство парка. В этом месте будет довольно много открытых площадок, а также элегантности ему придаст большое количество цветов и растений. Парк отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе. Теперь жителям, чтобы отдохнуть на природе, не нужно будет покидать родной микрорайон.

- На 14,2 гектара будет благоустроена парковая зона, которая будет включать в себя спортивный кластер, прогулочные аллеи и пешеходные бульвары, места отдыха для молодых мам, зоны для занятий велоспортом, а также четыре теннисных корта и футбольное поле с необходимой инфраструктурой, - сообщили в группе компаний.

Вся инфраструктура будет строиться параллельно с жилыми домами. Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

Согласно плану, архитектура здесь будет заметно отличаться от типичной ростовской. Главной особенностью домов станут вентилируемые фасады. Это значит, что с одной стороны, дома будут выглядеть стильно и современно, а с другой будут оборудованы высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными системами.

«Ростов-Арена» станет центральной точкой всей застройки левого берега Дона. Застройщик постарался спланировать дома так, чтобы казалось, что они построены в одно время со стадионом и даже более того – одним архитектором. У посетителей будет создаваться ощущение единого городского пространства: парк, бульвар, жилая зона. А если смотреть с правого берега Дона, то дома будут напоминать надвигающиеся с Дона корабли.

Новый микрорайон будет выглядеть так, будто спроектирован архитектором "Ростов-Арены". Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

Благодаря удачному расположению домов в новом микрорайоне появится множество квартир с красивыми видами на Дон и правый берег, как и было ранее заявлено застройщиком.

К сведению автомобилистов в микрорайоне оборудуют 3 418 парковочных мест. Они будут как в подземном паркинге, так и на открытых стоянках. К слову, спуститься в подземный паркинг можно будет прямо на лифтах жилых домов.

Первый микрорайон на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону будет рассчитан на 7 945 жителей.