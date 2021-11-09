В Ростовской области компания продавала красную икру с кишечной палочкой и стафилококком

У компании не было ветеринарных документов на большую часть продукции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области вынесли приговор генеральному директору компании, поставлявшей опасную икру в рыбные магазины. Его обвиняли в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

По версии следствия, организация сбывала икру лососевых с 2018 по 2019 год. Директора заподозрили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, а на складе предприятия провели обыски. Выяснилось, что на четыре тонны икры из семи нет ветеринарных документов — продукцию отправили на экспертизу.

Исследователи выявили в продукции бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк. В продукции также обнаружили повышенное содержание дрожжей и плесени. Такая продукция, по мнению экспертов, опасна для жизни и здоровья.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 «Незаконное хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Суд признал его виновным.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении донского управления СКР.

Согласно законодательству, незаконное хранение и сбыт некачественной продукции обычно наказывается штрафом до 300 тысяч рублей. Суд также может назначить обязательные работы до трехсот шестидесяти часов либо принудительные работы на срок до двух лет. В отдельных случаях возможно ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане месяц жалуются не товар с душком, а продавцы - пожимают плечами

Ростовский юрист рассказала, на что покупатель имеет право и как быть, если вдруг купили испорченный товар (подробнее)