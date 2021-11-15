Достаем пуховики!: В начале недели в Ростовской области ударит 12-градусный мороз

Если ждали момента, чтобы достать зимнее пальто - вот он Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в начале недели ожидаются заморозки. В понедельник в ночные часы столбики термометров опустятся до -7, а в ночь на вторник — до -12 градусов. Об этом сообщают синоптики Ростгидрометцентра.

В понедельник, 15 ноября, в Ростове ночью и утром будет туман, ветер северо-восточный и северный — 4-9 метров в секунду с порывами днем до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5-7 градусов, а ночью от -1 до +1.

В регионе днем местами ожидаются небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах будет туман и изморозь. Ветер ожидается северо-восточный и северный — 4-9 метров в секунду с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха от района к району будет варьироваться от -3 до +2, а при прояснениях — до -7. Днем ожидается +2-7 градусов.

Во вторник в Ростове будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится до -2-5 градусов, а днем столбики термометров покажут +2-4 градуса.

В Ростовской области также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный и восточный — 6-11 метров в секунду с порывами до 15-18 в отдельных районах. Местами ожидается туман и изморозь. Ночью температура воздуха снизится до -2-7 градусов, а при прояснениях подморозит до -12. Днем ожидается от -3 до +2, а по югу области — до +6.

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