Куда можно сходить без QR-кода в Ростове: публикуем полный список организаций

Теперь в учреждениях и заведениях не принимают результаты ПЦР-теста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 ноября власти ужесточили правила посещения общественных мест в Ростовской области. В ряде заведений и учреждений понадобится QR-код, результаты ПЦР-тест уже не примут. Рассказываем, где действуют эти ограничения, а куда можно сходить без QR-кода.

КУДА МОГУТ СХОДИТЬ НЕПРИВИТЫЕ И НЕБОЛЕВШИЕ

Свободно можно посещать аптеки, продуктовые магазины, пункты выдачи заказов. Без QR-кода пустят в магазины, в ассортименте которых есть товары первой необходимости: предметы личной гигиены; детские товары; средства индивидуальной защиты; антисептики; свечи; спички; зоотовары; бензин, дизельное и газомоторное топливо. Непривитые и непереболевшие могут посещать различные госструктуры, суды, МФЦ, медицинские учреждения. QR-код не нужен в общественном транспорте.

КУДА НЕ ПОПАСТЬ БЕЗ QR-КОДА?

Подтвердить факт вакцинации придется в предприятиях общепита, кинотеатрах, аквапарках, саунах, фитнес-центрах, спортзалах, плавательных бассейнах, соляриях. QR-код потребуют при входе на ледовый каток; в букмекерские конторы; массажные, косметические и СПА-салоны, парикмахерские.

МОЖЕТ ЛИ СПИСОК РАСШИРИТЬСЯ?

Госдума уже внесла два законопроекта об обязательном введении QR-кодов в общественных местах. Если закон будет принят, с 1 февраля QR-код или медотвод можно будет предъявить в ряде организаций — их список каждый регион будет определять самостоятельно.

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