Что опасно делать перед вакцинацией и как получить медотвод: отвечает ростовский горздрав

Антитела после прививки вырабатываются в течение 21 дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском управлении здравоохранения опубликовали рекомендации по подготовке к вакцинации. Рассказываем, что нельзя делать перед прививкой, как вести себя после вакцинации и в каких случаях можно получить медотвод.

ДО И ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

По данным управления здравоохранения, за сутки перед вакцинацией нужно отказаться от употребления алкоголя.

Специалисты советуют в день прививки избегать переохлаждения и смен климатических поясов, а также инсоляции — попадания солнечных лучей.

Антитела формируются в течение 21 дня после каждой прививки — в это время высок риск заразиться коронавирусом. Специалисты советуют беречь организм, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ

Прививку нельзя делать при остром инфекционном или неинфекционном заболевании или при обострении хронической болезни. Вакцинироваться разрешается через две — четыре недели после выздоровления или ремиссии. Если ОРВИ или инфекционные заболевания ЖКТ проходили нетяжело, вакцинацию проводят при нормализации температуры.

Прививку также не рекомендуют делать беременным на сроке до 22 недель.

Основанием для медотвода может послужить тяжелая аллергическая реакция в анамнезе пациента.

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