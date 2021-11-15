Вирусолог в Ростовской области заявила о бесполезности тестов на антитела

При коронавирусе отсутствует понятие «защитного титра антител» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тест на антитела, который проводят в большинстве случаев, бесполезен, так как сейчас все равно нет четкого представления о достаточном уровне белков, вырабатываемых для борьбы с вирусом. К тому же, при COVID-19 можно заболеть даже при наличии антител, рассказала в эфире «Дон-ТР» заведующая кафедрой вирусологии №2 Ростовского медуниверситета Галина Харсеева.

- Сегодня при коронавирусе отсутствует понятие «защитного титра антител». Это уровень, который обеспечивает минимальную защиту против инфекции. Однако мы не знаем, сколько в действительности должно быть антител и каков их уровень. Это известно в ВОЗ, об этом знают все. Необходимое количество весьма относительно, - сказала Галина Харсеева.

По словам специалиста, подобная ситуация наблюдается с гриппом и полиомиелитом. После вакцинации от этих заболеваний никто не измеряет антитела.

- При COVID-19 человек просто может узнать свой уровень для себя. Кроме привычного всем анализа, существует также очень чувствительный тест на антитела, но его используют только в очень серьезных случаях для обеспечения биобезопасности. Тогда ученые работают уже с живым вирусом, - рассказала Галина Харсеева.

Вирусолог добавила: чем сложнее эпидситуация, тем выше должен быть защитный титр. Но при этом проверка на антитела перед ревакцинацией не нужна. Повторную иммунизацию проводят через полгода без подобных анализов.

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