Отказаться от алкоголя за сутки до вакцинации просят жителей в Горздраве Ростова

Месяц назад ростовчан просили воздержаться от спиртного на три дня до вакцинации, сейчас рекомендацию свели к суткам до прививки Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Ростова, которые собираются идти на вакцинацию от коронавируса, Управления здравоохранения города просит отказаться от алкоголя за сутки до прививки. Об этом говорится в инструкции в Инстаграм-аккаунте Горздрава.

- Соблюдение особых мер не требуется, - уточнили в Горздраве. - За сутки перед инъекций необходимо отказаться от спиртного. В день прививки стоит избегать переохлаждений, смен климатических поясов и не загорать.

Также медики обратили внимание, что антитела к ковиду формируются в течение 21 дня после каждой прививки — и первой, и второй. В это время необходимо особо беречь свой организм, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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