В Горздраве расказали, как ростовчанам получить медотвод от прививки

Как получить медотвод от прививки рассказали ростовчанам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанам рассказали, что необходимо, чтобы получить медотвод от прививки против новой коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на официальной страничке Горздрава в социальной сети Инстаграм.

В первую очередь в сообщении отмечалось, что вакцинации от опасного вируса не подлежат горожане, у которых имеются противопоказания. Стоит отметить, что решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против коронавируса принимает врачебная комиссия медицинской организации, в которой наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся противопоказанием.

- В случае определения у пациента временных противопоказаний к вакцинации справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку, - говорится в тексте сообщения.

В справке должны быть указаны ФИО, дата рождения, диагноз, который стал причиной для медотвода, срок действия справки и место ее предоставления.

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