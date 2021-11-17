Ростовчанину выстрелили в глаз на праздновании его дня рождения

Медики смогли выбрать правильную тактику лечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницу Ростова-на-Дону привезли подростка с пулевым ранением глаза. Как стало известно "КП - Ростов-на-Дону", у 16-летнего парня был день рождения и он с друзьями, развлекаясь, стрелял из пневматического оружия. Одна из пулек угодила имениннику прямо в глаз, прошла через глазное яблоко насквозь, и остановилась в мягких тканях орбиты. На "скорой" именинника доставили в больницу.

Одна из пулек угодила имениннику прямо в глаз. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

- Чтобы точно знать как действовать дальше, ростовским офтальмологам потребовалась помощь коллег-рентгенологов, - сообщили в городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. - У нас есть самое современное медицинское оборудование и высококлассные специалисты владеющие методиками 3D-моделирования, благодаря которым удалось с высокой точностью определить локализацию и глубину залегания инородного тела в орбите. Это позволило выбрать правильную тактику лечения: инородное тело, расположенное за глазным яблоком в орбите не требует удаления, со временем такие инородные тела инкапсулируются, то есть естественным образом зарастают тканями.

Пулька остановилась в мягких тканях орбиты. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

В итоге доктора составили план лечения. И теперь ростовчанин даже может видеть: читать - нет, а вот сосчитать количество пальцев у лица - да.

На днях 16-летнего подростка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии и направили под наблюдение районного офтальмолога.

Свинец прошел через глазное яблоко насквозь. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

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